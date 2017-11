Lifeline rettet Familien aus Seenot

Bei einer Rettungsaktion vor der Küste Libyens rettete die Dresdner Hilfsorganisation am frühen Morgen 10 Kinder und 31 Erwachsene aus einem Boot, welches in Seenot geraten war.

Das Schiff der Dresdner wurde gegen 6 Uhr von der italienischen Seenotrettungsleitstelle alarmiert. Nach kurzer Suchfahrt konnten die Menschen im Morgengrauen und bei bewegter See an Bord der Lifeline genommen werden.

„Wir sind sehr froh, dass wir rechtzeitig da waren. Die Menschen auf der Flucht sind auf unsere Hilfe angewiesen. Unser Schiff ist eines der wenigen, das hier überlebenswichtige Hilfe leistet. Ohne Spenden aus der Bevölkerung wäre das nicht möglich. Diese zehn Kinder wären ertrunken!“ sagt Axel Steier, Sprecher der Organisation.



Die privaten Seenotretter von Mission Lifeline sind seit September im zentralen Mittelmeer unterwegs und befinden sich gerade auf ihrer fünften und letzten Fahrt für dieses Jahr. Erst vor einer Woche unterzeichnete die Organisation in Rom den von der italienischen Regierung gewünschten Verhaltenskodex.

Mit der Unterschrift verpflichten sich die helfenden Dresdner, dass sie nur auf Weisung der Seenotrettungsleitstelle in Rom aktiv werden, die libyschen Hoheitsgewässer meiden und die geretteten Menschen an größere Schiffe zur Weiterfahrt übergeben.

Today I took part in @SEENOTRETTUNG ’s negotiation of a new code of coduct with the Italian Ministry of Interior. A code of conduct respectful of International and Human rights norms that opens a forum for dialogue on best practices. https://t.co/40oKLwpdy5 pic.twitter.com/EAoYSG0TFK