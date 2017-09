Lifeline rettet 69 Schiffbrüchige

Crew-Mitglied Guiseppina begrüßt eine Mutter mit Kind an Bord der „Lifeline“. © Mission Lifeline

Die Freude auf der „Lifeline“ über das erste geglückte Bergungsmanöver währt nur kurz, da erreicht die Retter schon der nächste Notruf, diesmal aus der Luft. Doch der Reihe nach: Am frühen Dienstagmorgen registriert das Radar der „Lifeline“ ein schwaches Signal in der Nähe des Schiffes.

Die Dresdner melden den flackernden Kontakt auf ihrem Monitor der Seenot-Leitstelle in Rom und erhalten von der Behörde den Auftrag zur Bergung. Die Maschinen volle Kraft voraus dampft die „Lifeline“ dem Signal entgegen und sichtet schon bald ein mit Menschen überfülltes Holzboot.

Die „Lifeline“ drosselt die Maschinen, macht das Beiboot klar und checkt die Lage auf dem Schiff: 69 Flüchtlinge drängen sich auf dem Kahn und atmen sichtlich auf beim Anblick der Retter, erzählt Missions-Leiter Axel Steier.

The first rescue is completed. 69 people were saved. pic.twitter.com/IDJ9TMg4Xx — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) September 26, 2017

Die Crew holt die Flüchtlinge an Bord, fackelt den Holzkahn ab, verteilt die Passagiere auf dem Schiff und erhält aus der Luft schon den nächsten Auftrag: Ein spanischer Marineflieger hatte ein Flüchtlings-Boot in den Wellen entdeckt und kreiste solange über dem Ziel, bis die „Lifeline“ endlich Kurs nehmen konnte - 16 Seemeilen vor der libyschen Küste.





Kurz darauf endet des Telefonat mit den Dresdnern, denn die neue Situation erfordert jede Hand an Deck. Das Wetter sei perfekt, gewiss würden sich heute und in den nächsten Tagen noch viele auf den Weg machen. Von ihrer Kapazität her kann die „Lifeline“ selbst maximal nur an die Zweihundert Passagiere aufnehmen und muss dann auf ein großes Schiff warten, das die Flüchtlinge aufnimmt. Doch momentan sei man in dem Seegebiet ziemlich allein unterwegs, sagt Steier noch, die „Aquarius“ der Ärzte ohne Grenzen sei jüngst mit 20 Flüchtlingen abgedampft Richtung Malta.





