Liegestütze im Stadtpark Ein neuer Trimm-dich-Pfad im Stadtpark erwartet Wanderer und Spaziergänger.

© Symbolfoto: dpa

Pünktlich zur Ferienzeit dürfen sich Wanderer und Spaziergänger jetzt auf einen neuen Trimm-dich-Pfad im Stadtpark mit sechs Geräten freuen. Sie bieten Trainingsmöglichkeiten für große und kleine Sportler, teilte die Stadtverwaltung mit. Je nach Intensität und Häufigkeit der Übungen ist die Strecke für Fitnessprofis ebenso geeignet wie für Ungeübte. Die sechs Holzgeräte auf dem Pfad stammen aus der Werkstatt der Firma Naturholz Kästner in Colditz. Für rund 6 900 Euro entstanden ebenso effiziente wie kunstvolle Trainingsgeräte: Hangelbalken, Liegestütztrainer, Zweifachreck und Bauchmuskeltrainer zählen dazu genauso wie Barren und Wellenschlange. Uhu, Eichhörnchen, Schlange, Raupe, Eidechse und Specht klettern als geschnitzte Holztiere an den Geräten entlang und wachen darüber, dass die Übungen auch richtig ausgeführt werden. Für Orientierung sorgt eine neue Beschilderung mit zwölf Wegeschildern aus den DRK-Werkstätten Meißen. Außerdem erklären sechs Schilder an den Spielgeräten und drei Gesamtpläne den Trimm-dich-Pfad. Etwa 1 500 Euro wurden in die Beschilderung investiert. (SZ)

