Liegauer Winzer bekommt Stern Vor fünf Jahren hat sich der studierte Weinfachmann in Liegau selbstständig gemacht. Und eilt von Erfolg zu Erfolg.

Der Liegauer Winzer Andreas R. Kretschko hat derzeit allen Grund zur Freude: Auf dem Radeberger Weihnachtsmarkt konnte er seine ungewöhnliche Weißwein-Idee „Off road" präsentieren – und gleich zwei internationale Weinführer zeichneten seine Weine jetzt aus.



Liegau. Nicht mal drei Wochen hat es gedauert, da war sein erster Rotwein auch schon wieder ausverkauft. „Die meisten der 400 Flaschen waren sogar schon nach drei Tagen weg“, freut sich Andreas R. Kretschko über diesen nicht nur sprichwörtlichen Ansturm auf seinen Spätburgunder.

Bisher hatte der Winzer in seinem Weingut in Liegau-Augustusbad ja ausschließlich auf Weißweine gesetzt. „Aber die Nachfragen waren immer häufiger geworden, und so hatte ich nun also auch mal Roten ins Fass gebracht – und nach diesem irren Verkauf werde ich im nächsten Jahr doppelt so viel Spätburgunder in die Flaschen bringen“, blickt er schon mal voraus.

Wohlweißlich hatte er sich ja jüngst weitere Eichenfässer nachliefern lassen. Echte sächsische Handarbeit übrigens, denn die Fässer stammen vom Dresdner Böttcher Rainer Götze, der zu den wenigen Handwerkern gehört, die noch Weinfässer herstellen. „Aber das in einer unglaublich hohen Qualität“, ist Andreas R. Kretschko hörbar Fan. Denn auch das Fass, weiß der Liegauer, macht den Geschmack des Weines aus. Auf die Porigkeit des Holzes kommt es an; „und auf das Händchen bei der sogenannten Toastung der Fässer“. Ein bisschen wie beim Frühstückstoast, sagt er schmunzelnd. Und sein Spätburgunder sollte eben auch diese ganz besondere Note aus dem Holzfass „einatmen“, beschreibt Andreas R. Kretschko. Diese Note, ein wenig Mokka und ein bisschen rauchig. „Das kombiniert mit dieser wunderbaren Fruchtigkeit, herrlich“, strahlt er.

Und kommt eigentlich kaum noch aus dem Schwärmen heraus, wenn er beispielsweise an die diesjährige Ernte denkt. „Mengenmäßig und auch qualitativ war das Weinjahr für mich richtig gut!“ Alle Edelstahl-Tanks im Weinkeller an der Langebrücker Straße in Liegau sind voll. „Auch die Holzfässer für den Rotwein“, fügt er gleich noch mal an. Und ist begeistert von der „außergewöhnlichen Aromen-Vielfalt“, die seine Weinstöcke in den Radebeuler und Meißner Weinbergen gebracht haben. Und dann fallen Begriffe, die so natürlich nur von echten Fachleuten kommen können: „Der Müller-Thurgau ist richtig laut, der Rosé hat einen Hauch Erdbeer-Sahne …“ Da können sich die Fans der Kretschko-Weine also schon mal vorfreuen. Und Vorfreude gehört ja auch zur aktuellen Weihnachtszeit. Deshalb war der Liegauer Winzer am Wochenende natürlich auch auf dem Radeberger Weihnachtsmarkt präsent. Und das mit einer echten Premiere, mit einer ungewöhnlichen noch dazu, wie er verrät. Denn sein neuer Weiß-Wein „Off road“ führt Riesling und Solaris-Trauben zusammen. „Das hat meines Wissens bisher noch nie ein Winzer gewagt“, sagt Andreas R. Kretschko; und ist begeistert vom Geschmack und der Resonanz. „Ich habe – und das sagt ja auch der ungewöhnliche Name des Weins – mal die eingetretenen Pfade verlassen; und das kommt bestens an“, freut er sich. Sein „Off road“ war jedenfalls ein echter Renner.

Langsames Wachsen

Und wenn der Liegauer von ausgezeichneter Qualität spricht, dann kann das gern wortwörtlich genommen werden. Denn auch in diesem Jahr haben es die Kretschko-Weine wieder unter die 1 000 besten deutschen Weine geschafft – im renommierten internationalen Weinführer Gault&Millau nämlich. Ein Fakt, für den es wichtig zu erwähnen ist, dass es deutschlandweit immerhin über 45 000 Weinhersteller gibt. Zudem haben die Wein-Experten dem Liegauer „Rebensaft“ das Prädikat „besonders zu empfehlen“ zugestanden … Seit diesem Jahr neu auf dem internationalen Weinführer-Markt ist dabei der „Vinum Wineguide“ – und auch hier hat es der Liegauer auf Anhieb geschafft, zu den Besten zu gehören. „Ich bin mit einem Stern ausgezeichnet worden!“

Grund zu Feiern hat Andreas R. Kretschko aber auch mit Blick auf sein Liegauer Weingut. Denn das wird demnächst fünf. Und die Entwicklung kann sich durchaus sehen lassen. Denn aus den zum Start 2012 beschaulichen 0,1 Hektar Weinberg sind mittlerweile 1,2 Hektar geworden. „Und so soll es erst mal auch bleiben“, sagt er gelassen. Er setzt auf Qualität und langsames Wachsen. „Und auf immer mal ungewöhnliche Ideen“, fügt er augenzwinkernd mit Blick auf seinen „Off road“-Wein an …

Der Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr. Denn Andreas R. Kretschko ist nicht etwa ein Hobby-Winzer. Nach seinem vierjährigen Studium in Hessen – er ist Diplom-Oenologe; Weinbau-Ingenieur also –, arbeitete er in Franken, auch in Kanada, auf renommierten Weingütern. Und er war sieben Jahre lang Weinbauleiter im bekannten Staatsweingut Wackerbarth in Radebeul. Und irgendwann wollte er seine eigenen Ideen umsetzen. Zum Glück, werden die Fans seiner Weine sagen …

www.kretschko-weine.de

„Off road“ gibt es exklusiv bei Wein&Fine in Radebeul

