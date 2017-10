Liegauer Pilzexperte stellt aus Eckart Klett ist am Sonntag auf der Hofewiese in Langebrück zu Gast.

Eckart Klett kennt sich mit Pilzen ganz genau aus. © Thorsten Eckert

Der Pilzexperte Eckart Klett aus Liegau-Augustusbad ist mit einer großen Pilzausstellung auf der Hofewiese zu Gast. Er zeigt gewohnt spektakulär, was die Dresdner Heide und die Wälder rund um Dresden so hergeben.

Selbstverständlich begutachtet Klett auch die frischen Funde der Pilzsammler, die am Wochenende bei bestem Pilzwetter in die Heide ausströmen dürften. Auf dem Landgut in der Dresdner Heide wird am Sonntag ein kleines Heidefest feiert. Ab 10 Uhr ist die Pilzausstellung zu sehen. Neben Pilzen stehen Frühblüher im Mittelpunkt des Heidefestes. Im vergangenen Jahr hatten Kinder versucht, eine Krokuswiese anzulegen. Das Ergebnis im Frühjahr zeigte, dass noch viel mehr Blumenzwiebeln in die Erde müssen. Das soll ebenfalls an diesem Sonntag passieren und zusätzlich soll ein Narzissensaum am Zaun gesteckt werden. Die Hofewiese hat dafür wieder Hunderte Zwiebeln besorgt. Die Hofewiese hat am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet und im Oktober auch noch wochentags von 11 bis 18 Uhr. Aufgrund der guten Wetterprognosen verzichtet die Hofewiese zudem im Oktober auf den Ruhetag am Montag und hat somit bis zum 31.10. täglich geöffnet. Ab November gelten dann die Winteröffnungszeiten. (szo)

zur Startseite