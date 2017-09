Liegau wird zum Youtube-Star Der Radeberger Ortsteil ist Preisträger beim Zukunfts-Wettbewerb. Die Jury begeisterte dabei auch der ungewöhnliche Bewerbungsfilm.

Liegau punktet auch mit vielen interessanten Details: Wie dem Wappen-Bogen am Schulgässel zur historischen Grundschule. Im Dezember wird das Wappen durch einen Adventsstern ersetzt. © Thorsten Eckert

Dieser Preis ist tatsächlich etwas Besonderes – nicht nur, weil er Sonderpreis heißt! Den Sonderpreis, den Radebergs Ortsteil Liegau-Augustusbad jetzt beim 10. Sächsischen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Landkreisebene bekommen hat. Denn Liegau ist nicht „nur“ Dritter im Landkreis geworden, sondern bekam auch einen Kreativpreis – für den Film, mit dem sich Liegau bei der Jury beworben hat. „Seit 1992 läuft der Wettbewerb, 153 Ortschaften haben sich daran bisher beteiligt und nur zweimal ist der Sonderpreis in all diesen Jahren vergeben worden“, klingt Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) durchaus ein Stück stolz auf das Ergebnis. Wobei er findet, „dass der Landkreis insgesamt stolz auf die vorgestellten Projekte seiner Orte sein kann“. Bei der Präsentation Mittwochnachmittag in Bautzen sei jedenfalls sehr viel Kreativität, sehr viel Engagement und Mut zu spüren gewesen, sagt Gabor Kühnapfel. „So kann man sagen, nicht nur unser Dorf hat Zukunft, sondern unser Landkreis!“ Die Orte seien gut aufgestellt, um beispielsweise dem demografischen Wandel zu trotzen. „Bluno zum Beispiel – das Zweiter geworden ist – setzt auf Tourismus im neuen Lausitzer Seenland, das lockt junge Leute an, da steckt ganz viel Zukunft drin“, kommt der Liegauer sogar ein bisschen ins Schwärmen.

Aber natürlich ist der Ortsvorsteher auch mit Blick auf „seine“ Liegauer begeistert. „Wir haben eine Menge in den vergangenen Jahren geschaffen und erreicht – und wir haben auch noch eine Menge vor!“ Der Ortskern ist saniert, das Vereinsleben macht so manch größerem Ort eine Menge vor – und demnächst könnte Liegau ja bekanntlich auch zum Vorreiter in Sachen Schule werden: Denn derzeit wird an einem möglichen Turnhallen- und Schulneubau gearbeitet, der gemeinsam von der Förderschule des Epilepsiezentrums Kleinwachau und der Liegauer Grundschule genutzt werden soll.

Der Film auf Youtube und der Internetseite des Heimatvereins: www.heimatverein-liegau-augustbad.de

