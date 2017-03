Liegau will schönstes Dorf werden Der Ort stellt sich dem Wettstreit um den begehrten Titel.

Liegau will schönstes Dorf werden © Thorsten Eckert

Liegau-Augustusbad stellt sich dem Wettbewerb um den Titel des schönsten Dorfes in Sachsen. Denn während der Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf in diesem Jahr nicht am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnimmt, „weil wir zunächst unser Projekt historische Ortsmitte abschließen und uns erst dann neuen Ideen widmen wollen“, wie Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) im Ortschaftsrat erklärt hatte, wird Liegau-Augustusbad seinen „Hut für die Stadt Radeberg in den Ring werfen“, so Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) Mittwochabend im Stadtrat.

Bei dem Wettbewerb geht es dabei nicht ausschließlich um – sozusagen – Äußerlichkeiten, sondern auch um Konzepte, wie sich der ländliche Raum künftig entwickeln soll. Und Liegau sieht sich dabei durchaus als gutes Beispiel, ist der Ortsvorsteher überzeugt. (SZ/JF)

