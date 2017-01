Liegau wächst weiter Der Ortsteil ist gefragt. Das zeigt sich nicht nur durch neue Bau-Standorte. Sondern auch beim Blick in die Statistik.

Liegau wächst. Hier zum Beispiel: im neuen Baugebiet an der Ecke Wiesenstraße/Langebrücker Straße. Im Vorjahr ist die Einwohnerzahl des Ortsteils weiter angestiegen. © Thorsten Eckert

Auf diese Anfrage von Heinz Graf können die Mitarbeiter im Radeberger Einwohnermeldeamt Anfang Januar eigentlich schon warten. Denn der Chef des Liegauer Heimatvereins fragt alljährlich nach der aktuellen Einwohnerzahl des Radeberger Ortsteils. „Immer am Jahresanfang frage ich nach, weil wir ja als Heimatverein die Entwicklung von Liegau auch dokumentieren“, begründet Heinz Graf. Und kann für das zurückliegende Jahr wieder eine positive Entwicklung in die Ortschronik einfügen, freut er sich: „Die Einwohnerzahl von Liegau ist wieder ein Stück gewachsen!“

Der Ortsteil ist gefragt, was sich ja unter anderem auch am jüngsten Wohnbau-Gebiet im Eck zwischen Wiesenstraße und Langebrücker Straße zeigt. Hier entstehen derzeit fünf neue Eigenheime. Und überhaupt sind die Bauplätze knapp in Liegau, was ja bekanntlich generell für die Radeberger Ortsteile und auch die Bierstadt selbst gilt. Die Region Radeberg ist Zuzugsgebiet. Mit Stand vom 31. Dezember 2016 hatte Liegau exakt 2 058 Einwohner mit Hauptwohnsitz, was 43 mehr als im Vorjahr sind. Hinzu kommen 120 Einwohner mit Nebenwohnsitz in Liegau; was dem Stand von vor einem Jahr entspricht.

www.heimatverein-liegau-augustusbad.de

