Lief da etwas falsch bei der Pirnaer Straße 1? Der Entwurf für die Brache in Königstein soll nicht förderfähig sein. Eine Rätin meint jedoch, dass der nie abgelehnt wurde.

Förderung ja oder nein? Bürgermeister und Stadträtin sind da unterschiedlicher Meinung. © dpa

Die Brachfläche der Pirnaer Straße 1 sorgt weiter für Diskussionen. Laut Stadtverwaltung ist der Entwurf für die Gestaltung mit Spielplatz und 15 Parkplätzen und zwei Behindertenstellplätzen nicht förderfähig. Das habe man Ende des Sommers schriftlich mitgeteilt bekommen, so Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Stadträtin Katrin Klewe (Freie Wähler) verlangte Einsicht in den ablehnenden Bescheid. Das habe der Bürgermeister ihr auch zugesichert. Dann jedoch habe man ihr in der Verwaltung mitgeteilt, dass der letzte Schriftverkehr mit der Fördermittelstelle im November 2016 war. Nach den Unterlagen von damals, die Klewe einsehen durfte, habe die Stadt keine neuen erhalten. Wie kann das sein? Der Bürgermeister hält dagegen, im Sommer schriftlich erfahren zu haben, dass der Entwurf nicht förderfähig sei. In dieser Sache steht also Aussage gegen Aussage.

Und es geht noch weiter in dieser Sache. Denn laut Klewe erhielt die Stadt mit den Unterlagen im November des letzten Jahres auch Fragen und Hinweise zum gestellten Fördermittelantrag. Bis zum Juni sei der Rat jedoch über keinerlei Gründe informiert worden, dass der Entwurf nicht umgesetzt werden könne, so Klewe. In der Juni-Sitzung habe die Stadtverwaltung dann erklärt, dass es Hinweise von der Fördermittelstelle gab, wonach die Nähe von Spielplatz und Parkplatz sowie die Verringerung der Parkplätze nicht förderfähig seien. „Das stimmt nicht“, sagt Klewe dazu. „Die Unterlagen enthalten weder Aussagen zur Verringerung der Stellplätze noch zur unmöglichen Kombination von Park- und Rastplatz.“

Hätte man jedoch frühzeitig im Stadtrat von den tatsächlichen Hinweisen der Fördermittelstelle erfahren, hätte man anhand der Informationen noch einmal umplanen und etwas verändern können. „Meiner Meinung wurde nichts genannt, wo man nicht hätte abhelfen können“, sagt sie. Statt darauf zu reagieren und die Zukunft der Pirnaer Straße anzugehen, habe man das nicht weiterbearbeitet, wirft Klewe der Stadtverwaltung vor.

Was sagt Tobias Kummer zu den Anschuldigungen? Ja, man hätte die Sache weiterverfolgen müssen. Ihm zufolge ruhte die Bearbeitung des Falls Pirnaer Straße 1 jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen sei der Entwurf einfach nicht ausgereift gewesen. Zum anderen seien im letzten Jahr viele andere Großprojekte in der Verwaltungsgemeinschaft hinzugekommen, um die sich das Bauamt kümmern musste. Außerdem habe sich die neue Bauamtsleiterin erst einmal einarbeiten müssen. „Allerdings soll die Pirnaer Straße ein elementarer Bestandteil des demnächst beginnenden Realisierungsprogramms werden“, so Kummer. Diese erneute Chance für die Pirnaer Straße 1 sollte dann genutzt werden. Sonst bleibt die Brache mitten in der Stadt noch länger.

