Liedermacher singt in der Eibauer Kirche Siegfried Fietz ist für seine Kirchenlieder bekannt. Am Freitag treten Hobbysänger aus der Region mit ihm auf.

Siegfried Fietz ist Liedermacher und gibt am Freitag ein Konzert in Eibau. Hobbysänger singen dabei mit ihm gemeinsam. Auch in der Görlitzer Nikolaikirche (Bild) ist er schon aufgetreten. © Raphael Schmidt

Karin Richter singt gern. Am Freitag kann die Eibauerin das gemeinsam mit rund 60 anderen Hobbysängern tun – und einem prominenten Gast. Der bekannte Komponist und Liedermacher Siegfried Fietz kommt zu einem Konzert in die Eibauer Kirche. „Er gibt erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Oliver ein Konzert in unserer Gegend“, erzählt Frau Richter.

Das Konzert ist der Höhepunkt einer gemeinsamen Singefreizeit, die Karin Richter derzeit mit dem Liedermacher und anderen Sängern in der Region verbringt. Gemeinsam proben sie seit Anfang der Woche das Programm in Jauernick-Buschbach bei Görlitz. Die Singefreizeit gibt es jedes Jahr, erzählt Frau Richter. Sie findet immer woanders statt. Die Teilnehmer sind alle Hobbysänger – und Fans von Siegfried Fietz und seiner Musik. „Jedes Jahr im Januar treffen wir uns“, berichtet die Eibauerin Frau Richter.

Voriges Jahr hatte der Treff der Sänger in Großschönau stattgefunden, auch in Großhennersdorf war die Truppe schon zu Gast. „Wir sind immer darauf angewiesen, dass uns eine Gemeinde einen Raum für so ein Konzert zur Verfügung stellt und das mit organisiert und veranstaltet“, so Frau Richter. Diesmal erklärte sich die Eibauer Kirchgemeinde bereit, das Konzert durchzuführen. „Wir sind froh, dass unsere Kirchgemeinde zugesagt hat.“

Frau Richter und eine weitere Eibauerin gehören dabei zu den wenigen Mitstreitern aus der hiesigen Region. Die anderen Siegfried-Fietz-Fans aus der Singefreizeit kommen aus ganz Deutschland: Einige Görlitzer sind unter anderem dabei, aber auch Musikfreunde aus dem Erzgebirge, aus Hessen oder aus Hamburg zählt Frau Richter auf. Einen Tag nach dem Konzert in Eibau wird der Chor der Singefreizeit gemeinsam mit Siegfried Fietz dann in Cottbus auftreten.

Komponist Siegfried Fietz prägt seit vielen Jahren die kirchliche Musikszene mit seinen Liedern, er macht ausschließlich deutschsprachige Musik. Seine Lieder sind unter anderem im Kindergesangbuch und anderen Musikbüchern veröffentlicht. Mehr als 4 000 Lieder und über 250 Platten und CDs hat Siegfried Fietz bereits veröffentlicht. Musik macht er schon seit den 1960er Jahren. Seine ersten Konzerte gab er zusammen mit seinem Freund Klaus Panthel bei den Offenen Abenden Siegen, die bis zu 10 000 Besucher aus ganz Deutschland verzeichneten.

Bei diesen Konzerten merkte Fietz, dass neue, deutschsprachige Lieder beliebt waren, weil die Leute mitsingen wollten. Da ihm das Schreiben von Liedern leicht fiel, schrieb er für jeden dieser Abende neue Lieder. Ab 1965 war das so entstandene Fietz-Team in ganz Deutschland unterwegs. Heute lebt Siegfried Fietz in Mittelhessen. Auch sein Sohn Oliver Fietz hat schon ein Soloalbum herausgegeben.

Nun sind sie erstmals gemeinsam in der Region zu einem Konzert zu Gast. Im Kirchenschiff der Eibauer Kirche verfügen alle Bänke über eine Sitzheizung, informiert die Eibauer Kirchgemeinde. Karten für das Konzert sind erhältlich bei der Bäckerei Lutz Stolle in Eibau, im Blumenhaus Günzel in Eibau, in Sachses Blumenhaus „Bio am Kottmar“, bei der Buchhandlung Fiedler in Neugersdorf sowie in den Pfarrämtern in Eibau und Walddorf. Der Vorverkaufspreis beträgt acht Euro, an der Abendkasse gibt es die Karten für zehn Euro.

Konzert mit den Liedermachern Siegfried und Oliver Fietz, Kirche Eibau, 20. Januar um 19 Uhr

