Lieder für Akkordeon und Klavier Der Verein Kólesko gibt Ende dieses Jahres ein Notenheft mit 30 Volksliedern in Schleifer Sorbisch heraus.

Immer wieder, wie hier beim Singenachmittag auf dem Hans-Schuster-Hof in Trebendorf, erfreut der Verein Kólesko mit Volksliedern im Schleifer Sorbisch. © Andreas Kirschke

Nach dem Schleifer Liederbuch „Slìpjañski spiwnik“ 2013 gibt der Verein Kólesko (Spinnrad) jetzt ein Notenheft heraus. „Es soll noch dieses Jahr in Druck gehen. Später stellen wir es mit einem Kulturprogramm vor“, sagt Juliana Kaulfürstowa, Mitgründerin des Vereins und Koordinatorin für sorbische Projekte in der Region Schleife beim Domowina Regional-Verband Jakub Lorenc-Zalìski. Das Notenheft enthält 30 Volkslieder in Schleifer Sorbisch mit Harmonisierungen und Bearbeitungen für Akkordeon und Klavier. „Melodien und Texte sind aus dem Schleifer Liederbuch.“

Den Anstoß für die Herausgabe des Notenheftes gaben wiederholte Nachfragen und Wünsche. Oftmals erkundigten sich Interessierte nach einem passenden Notenheft, denn sie wollten beliebte Volkslieder aus dem Schleifer Liederbuch in geselliger Runde auch in Begleitung von Klavier oder Akkordeon singen. Darauf reagiert der Verein Kólesko jetzt. „Britta Kamenz schrieb Harmonisierungen für Akkordeon und Oksana Weingardt-Schön mehrstimmige Bearbeitungen für Akkordeon oder Klavier, beide zu den 30 ausgewählten Liedern“, erläutert Kaulfürstowa. Gerald Schön sorgte für den Notensatz und das Layout. Das verlangte viel Sorgfalt, Mühe und Zeit.

Der Kólesko-Vorsitzende Hartmut Hantscho zeichnete für die Zusammenstellung der Lieder und für die Gesamt-Organisation verantwortlich. Kaulfürstowa sorgte für Lektorat und Korrektur in Schleifer Sorbisch. Für die Gestaltung des Umschlags konnte Mirko Markowski aus Neustadt gewonnen werden. Die Stiftung „Zu Hause in Schleife, Rohne, Mulkwitz“ förderte das Projekt. Das Notenheft erscheint mit einer Auflage von 500 Exemplaren. Ende des Jahres geht es in Druck. Das Notenheft kommt nur in Schleifer Sorbisch heraus – ohne deutsche Übersetzung der Lieder.

Im Unterschied zum Schleifer Liederbuch, in dem die Strophen sämtlicher Lieder original überliefert stehen, sind die bearbeiteten Lieder im Notenheft leichter singbar. „Darauf legen wir Wert“, betont Kaulfürstowa. „Für jede Strophe ging es uns um die klare Anpassung der Wortsilben an den Melodieverlauf.“ Der Verein Kólesko hofft auf einen regen Gebrauch. Gerade in kleinen Runden wie zu Geburtstagen und anderen Familienfeiern kann das Notenheft künftig die Musizierenden unterstützen. Mit dem Notenheft will der Verein Interessierten das Liedgut in Schleifer Sorbisch näherbringen.

