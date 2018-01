Lieder, die unter die Haut gehen Willi Papperitz will seine erste CD als Whysker aufnehmen. Dafür sucht der Freitaler Unterstützer.

•Mangels anderer Möglichkeiten ist sein Wohnzimmer oft der Probenraum für den Freitaler Musiker Willi Papperitz. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Mit den ersten Sonnenstrahlen, müde, hungrig, völlig zerschlagen, muss er wieder alles geben, in seinem Kampf ums Überleben.“ Willi Papperitz sitzt mit Hut und Gitarre auf seinem Sofa in Hainsberg und singt mit rauchiger Stimme eine Ballade über einen Obdachlosen, der ihm in Dresden immer wieder begegnet ist. Das Schicksal des Unbekannten, der abends nicht weiß, ob er den nächsten Morgen noch erlebt, hat Papperitz emotional so berührt, dass er darüber ein Lied schreiben musste. Es war sein erstes überhaupt – und es veränderte sein ganzes Leben.

„Einsamer Mann“ heißt das nachdenkliche Stück über den Außenseiter, das Papperitz Ende 2010 zu Papier brachte und im Jahr darauf das erste Mal öffentlich vorstellte. Der Zuspruch des Publikums bestärkte den gelernten Netzwerktechniker darin, dass seine berufliche Zukunft weder in der Halbleiterbranche noch im Verkauf von Parfüm, Make-up oder Sportartikeln liegen muss, was er zuletzt probierte. Allerdings dauerte es fast sieben Jahre, bis sich Papperitz als Musiker, Techniker, Moderator und Organisator kultureller Veranstaltungen so viele Standbeine aufgebaut hatte, dass er sich selbstständig machen konnte.

Chorsänger an der Semperoper

Die Musik liegt dem gebürtigen Dresdner im Blut. Schon als Kind hatte Willi Papperitz Gitarrenunterricht. Weil er zudem schön singen konnte, absolvierte er in der Grundschulzeit ein Probejahr beim Dresdner Kreuzchor. Obwohl seine Leistungen dafür reichten, ging er dann doch nicht auf das Kreuzgymnasium: „Ich wollte nicht im Internat wohnen, aber das hätte ich gemusst.“ Fortan sang Papperitz im Kinderchor der Semperoper, stand in „La Boheme“ oder dem „Maskenball“ auf der Bühne. Nach dem Stimmbruch blieb er noch ein paar Jahre als Komparse dort, spielte zum Beispiel in der „Zauberflöte“ und im „Fliegenden Holländer“ mit.

Willi Papperitz versteht sich vor allem als Liedermacher, der seine eigenen Songs in deutscher Sprache singt, solistisch oder in Begleitung befreundeter Musiker, auch für Kinder. Unter dem Künstlernamen „Whysker“, gesprochen „Weisker“, so hieß er bei seiner Geburt mit Nachnamen, fasst der 31-Jährige seit drei Jahren seine musikalischen Projekte zusammen. Wobei der Name „Whysker“ ob seiner Ähnlichkeit mit „Whisky“ manchen auf die falsche Fährte lockt. „Ich trinke keinen Alkohol, rauche nicht und nehme keine Drogen“, sagt Papperitz lachend. Auch Auftritte in Kneipen mag er nicht besonders, jedenfalls nicht als Whysker mit seinen Liedern, „weil mir dort keiner wirklich zuhört.“

Für Partys, bei denen es vor allem um die Stimmung geht, hat Papperitz seit sieben Jahren ein Duo namens „Die Feigen Blätter“, das aus ihm und dem Perkussionisten Felix Großmann besteht. Im Schottenrock geben die beiden Männer eigene Stücke, aber auch internationale Folkmusik und vertontes Seemannsgarn zum Besten. Die üblichen Lagerfeuerklassiker aber singt Papperitz nicht: „Da weigere ich mich“, sagt er. „Wenn schon Klamauk, dann wenigstens mit eigener Note.“

Heute sind ihm die Projekte als Whysker wichtiger. Vor allem liegt ihm viel an den Texten, die er zusammen mit dem Lyriker Jörg Dahlbeck schreibt. Es sind alltägliche Themen, mit denen sich die Künstler in Titeln wie „Freiheit“, „Unter die Haut“ oder „Mitten ins Herz“ befassen. Anregungen bekommt Papperitz auch auf Reisen. Das sehnsuchtsvolle Stück „In der Ferne“ zum Beispiel schrieb er in Norwegen, als er auf einem Felsen saß und wartete, dass ein Fisch an seiner Angel anbiss. Seine vielleicht besten Lieder widmete Papperitz seiner Frau Kristin und seinen zwei Töchtern, wie „Meine Wege“ und vor allem „Das Glück atmet leise“. Manche Zuhörer haben danach Tränen in den Augen.

Whysker, der im vergangenen Jahr in Freital die Kulturalltage unterstützte und einen kulturellen Adventskalender etablierte, ist mittlerweile eine feste Größe in der deutschsprachigen Rock- und Poplandschaft. Papperitz sang seine Lieder schon in ganz Deutschland, aber auch in Tschechien und Österreich. Er spielte vor Tino Eisbrenner und Christian Haase und ist im Juni zum elften Geburtstag des Musikmagazins „Deutsche Mugge“ eingeladen – neben Karat, den Zöllnern und Frank Schöbel.

Aufnahmen im Schloss Röhrsdorf

Als Geschenk will Papperitz das erste Album von Whysker mitbringen – sofern es mit der Finanzierung klappt. Dafür sammelt der umtriebige Musiker mittels Crowdfunding auf der Internetplattform Startnext seit Mitte Januar Geld von Menschen ein, die das Vorhaben unterstützen wollen. Ziel sind 5 500 Euro, etwa die Hälfte hat Papperitz bereits zusammen. Das Studio ist bereits gebucht, und zwar ein renommiertes, das im Schloss Röhrsdorf bei Dohna. Dort spielte jüngst auch Dirk Zöllner sein neuestes Album ein.

Für die Aufnahmen konnte Whysker einige musikalische Weggefährten der vergangenen Jahre gewinnen, wie die Geigerin Luisa Bauer, die Sängerin Franziska Stentzel sowie die Perkussionisten Hugo Dressler und Felix Großmann. Als Gäste sind außerdem die stimmgewaltige „Soulmama“ Corina Liebmann und Thomas Meyer am Bass dabei. Ab 16. Februar will die illustre Mannschaft in drei Tagen ein knappes Dutzend Lieder für die noch unbetitelte CD aufnehmen. Darunter den Erstling aus der Feder von Willi Papperitz, den wegweisenden „Einsamen Mann.“

Am 24. Januar feiert Willi Papperitz mit einem Live-Stream auf Facebook den dritten Geburtstag seines Projektes Whysker, 19.30 Uhr will er starten.

