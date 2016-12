Lieder aus dem Morgenland Gerhard Schöne und Schüler des Bischofswerdaer Goethe-Gymnasiums sangen gemeinsam in der Aula. Und begeisterten ihr Publikum.

Weihnachtslieder aus aller Welt sang Liedermacher Gerhard Schöne bei seinem Auftritt am Freitagabend in der Aula des Goethe-Gymnasiums in Bischofswerda. Das Konzert war Teil des Begleitprogramms der Ausstellung über Anne Frank, die noch bis 21. Dezember zu sehen ist. © Steffen Unger

Wo der Liedermacher Gerhard Schöne auftritt, sind Kirchen und Säle ausverkauft. So war es auch am Freitagabend in Bischofswerda. Die Karten für das Konzert in der Aula des Goethe-Gymnasiums waren schon lange im Voraus weg.

Der Künstler, der Kult-Status genießt, trat mit seinem Programm „Könige des Morgenlandes“ auf. Begleitet wurde er von der Gruppe „L’ Art de Passage“, der Schattenspielerin Therese Thomaschke, dem Kinderchor des Gymnasiums unter Leitung von Musiklehrerin Cornelia Symank und Jens Goldhardt an der Schulorgel. In Kinder- und Weihnachtsliedern aus aller Welt erzählten Gerhard Schöne und seine Begleitung die Weihnachtsgeschichte. Sein Weihnachtsprogramm für Familien gilt seit Jahren als eines der schönsten, das hierzulande zu erleben ist.

Das Konzert gehörte zum Begleitprogramm der Ausstellung über Anne Frank, die noch bis zum 21. Dezember im Bischofswerdaer Gymnasium zu sehen ist. Ebenfalls ergänzend zu dieser Schau fand am Sonnabendabend im East Club das „Tohuwabohu International“ statt. Es spielten die Bands „Banda Internationale“ und „Die Bagles“ aus Dresden. Außerdem legte DJ noir.man alias Norman Reitner aus Bischofswerda auf. (SZ)

zur Startseite