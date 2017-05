Liebstadts langer Weg in die Zukunft Schnelles Internet: Wer will das nicht? Der Bürgermeister. Das sei nicht Aufgabe der Stadt. Die Räte sehen das anders.

Liebstadt. Liebstadts Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Linke) tut sich schwer mit dem Internet. Es dauerte eine Ewigkeit, bis die Stadt eine Internetseite bekam. Nun wollen die Stadträte nicht wieder hinterherhängen und Retzler stellt sich als Bedenkenträger dagegen.

Auf Antrag der CDU sollen Fördermittel für die Analyse beantragt werden. Das ist nicht mehr als ein allererster Schritt, macht Stadtrat Bernd Fritzsche deutlich. „Wenn wir den nicht gehen, verpassen wir alles.“ Und: „Es geht um die Zukunft und über unsere Zeit als Stadtrat hinaus. Die Leute ziehen nicht aufs Land, wenn sie hier dumm sterben“, sagt Rene Zboron (CDU). So weit, so klar.

Retzler ist nicht direkt gegen das schnelle Internet, aber dagegen, dass er als Stadt da was tun soll. Er holt Schreiben von Telekommunikationsanbietern raus, die aus wirtschaftlichen Gründen keine Pläne für Liebstadt hätten, und fährt ganz große Geschütze auf. Retzler führt das Grundgesetz an, sieht eine Finanzfalle und beschwört den Kollaps der Stadt. Die Verantwortung für den Ausbau der Telekommunikation liege per Gesetz beim Bund. Der Stadt das Risiko aufzubürden, sei unfair.

Die gespenstige Gefahr

Die Analyse könne zwar bis zu 90 Prozent gefördert werden, aber auch da sieht Retzler Gefahren für die Stadt. Zum Beispiel, dass die Fördermittel zurückgezahlt werden müssen, wenn nicht gebaut wird. Und selbst wenn nicht, Liebstadt wäre mit den Kosten für den Ausbau völlig überfordert. Die, für das Liebstädter Gebiet ermittelten Kosten für schnelles Internet, liegen je nach Szenario zwischen 800 000 und 2,4 Millionen Euro. Bei einem jährlichen Haushalt von 1,5 Millionen sei das nicht zu stemmen. Retzler spitzt noch weiter zu: „Breitbandausbau gefährdet letztendlich die Eigenständigkeit der Stadt Liebstadt.“ Starker Tobak, von dem sich die Räte aber nicht beeindrucken lassen. Sie sehen überhaupt kein Risiko für die Stadt. Stattdessen müsse man mal aus den Puschen kommen, sagt Alexandra Spindler. Heike Wehner (beide Freie Wählervereinigung/FWV) pflichtet ihr bei: „Wir müssen erst mal wissen, über welches Geld wir dann reden.“ Wenn rauskommt, es ist zu teuer, hat es sich erledigt. Aber so weit ist man ja noch nicht. „Eigentlich ist das bissel wichtig“, sagt Heike Wehner.

Rainer Kristmann (FWV) erzählt von einem Kollegen, der in Waltersdorf zwei Tage im Monat eine ordentliche Internetverbindung hat. Offenbar war das Argument für die Mehrheit der Räte nicht mehr notwendig. Bis auf eine Enthaltung und Retzlers Gegenstimme ist er sich einig: Der Antrag ist jetzt der richtige und notwendige Schritt, damit Liebstadt den Anschluss an die Zukunft nicht verpasst.

Retzler hat verstanden: „Also wird‘s gemacht.“ Er habe auf die Risiken hingewiesen und damit seiner Pflicht genüge getan.

