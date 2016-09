Liebstadt bekommt Geld für Hochwasserschäden Eine halbe Million Euro an Fördermitteln, wenn die Schäden innerhalb einer bestimmten Frist behoben werden.

© dpa

Die Stadt Liebstadt beginnt demnächst mit der Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasser 2013. Ende Oktober starten die Arbeiten am Döbraer Bach und am Hennersbacher Grund. Der Stadtrat hat dafür in seiner jüngsten Sitzung die Bauaufträge vergeben. In Planung ist derzeit noch die Bachsanierung im Ortsteil Seitenhain. Diese soll zu Jahresbeginn ausgeschrieben werden. Die Verwaltung erhofft sich, zu diesem Zeitpunkt noch günstige Baupreise erzielen zu können.

Insgesamt bekommt Liebstadt für die Beseitigung seiner Hochwasserschäden rund 500 000 Euro. Sieben Schadstellen hatte die Stadt nach dem Hochwasser im Juni 2013 festgestellt und gemeldet. Bis Ende 2017 müssen sie alle behoben werden. Diese Bedingung ist an die Fördermittel geknüpft. (cb)

zur Startseite