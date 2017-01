Lieblingslokale gewählt Gaststätten im Kamenzer Land schafften es bei einer Abstimmung im Internet auf vordere Plätze.

zurück Bild 1 von 2 weiter Caroline und Dirk Tröger sind die Betreiber der Gaststätte „Laußnitzer Hof“. Sie überzeugten jetzt bei einer Internet-Abstimmung. © Matthias Schumann Caroline und Dirk Tröger sind die Betreiber der Gaststätte „Laußnitzer Hof“. Sie überzeugten jetzt bei einer Internet-Abstimmung.

Auch im „Weißen Ross“ in Königsbrück wird gern getafelt. Das Lokal wurde ebenfalls gut bewertet.

Mehr als 1 300 Personen haben in den letzten Wochen im Internet darüber abgestimmt, welches ihr Lieblingslokal in der Oberlausitz ist. Unter den Top 12 sind auch das Gasthaus „Zum weissen Ross“ in Königsbrück und der Laußnitzer Hof.

Bereits zum dritten Mal hatte die Oberlausitz-App in Zusammenarbeit mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Dresden und der Brauerei Fürstlich Drehna den Wettbewerb um die beliebtesten Lokale in der Region gestartet. 20 Gaststätten hatten sich dafür angemeldet. Über die App konnte bis 2. Januar jeder für sein Lieblingslokal voten. Im vorigen Jahr hatte die Gaststätte Freihufe aus Neukirch im Oberland die meisten Stimmen bekommen. Auch diesmal ist sie unter den Top 12, ebenso die Fichtestube Rammenau und der Mönchshof in Bautzen. Die genauen Platzierungen werden aber erst auf einer öffentlichen Veranstaltung Ende Januar bekannt gegeben. Das teilt Oberlausitz App-Betreiber Ronny Hausmann mit. (SZ)

