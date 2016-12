Dresdner Geschichte Lieblingskneipe am Postplatz Das Stadtwaldschlösschen öffnete vor 150 Jahren. In einem Haus, das schon Canaletto begeistert hatte.

Das Stadtwaldschlösschen vor der Sophienkirche bestimmte zu Anfang des 20. Jahrhunderts das Erscheinungsbild vom Postplatz.

In der Gaststätte war es gemütlich.

Mitten durch die gemütliche Gaststube rumpelt heute die Straßenbahn. Vor zehn Jahren war der Postplatz umgebaut worden, das frühere Haltestellenwirrwarr wurde geordnet und Gleise neu verlegt. Somit ist klar: Die Tradition einer Dresdner Lieblingskneipe kann an dieser Stelle vor dem Wilsdruffer Kubus, auch SAP-Haus genannt, nicht wieder aufleben. Ihr Ende war aber bereits 1945 besiegelt. Als die Bomben im Februar das Etablissement völlig zerstörten. Die Stadt hatte nicht nur eine gut gehende Gaststätte für immer verloren, sondern auch ein bedeutendes Haus.

150 Jahre ist es her, als am 18. Dezember das „Stadtwaldschlösschen“ eröffnet wurde. Die Brauerei im Stammhaus an der Bautzner Straße produzierte und importierte damals seit 30 Jahren im Auftrag des Actienvereines der Societätsbrauerei zu Dresden dermaßen erfolgreich Bier nach bayrischer Art, dass ein zweites Lokal zum Ausschank gesucht wurde.

Am Rande des Altstädter Zentrums stand eine Spiegelschleiferei leer. Beherbergt im ältesten Gebäude am Postplatz, zumindest, wenn man weiß, dass die Sophienkirche offiziell anders adressiert ist. Dieses auffällige Bauwerk kannten viele Dresdner und Besucher sehr gut. Canaletto hatte es auf seinen Bildern mehrfach gemalt. Der Hofmaurermeister Andreas Adam soll es bis 1745 errichtet lassen haben. Direkt an die alte Festungsmauer neben dem Wilsdruffer Tor. Die eigentliche, reich verzierte Schauseite zeigte zur späteren Sophienstraße. Als der Schutzwall dann geschliffen wurde, war plötzlich die Seite zum Postplatz hin der Blickfang.

In diesem Adamschen Haus also richtete das Waldschlösschen 1866 seine Stadt-Filiale ein. Das Geschäft brummte sofort. Schon damals bestaunten viele Touristen das historische Zentrum und seine Gebäudevielfalt. Pflastermüde gesellten sie sich zu den durstigen Dresdnern – auf ein, zwei Bier, aus denen nicht selten ein sangeskräftiges Gelage wurde. Die Zapfhähne standen kaum still, es musste zwingend angebaut werden. Ob erst 1910, oder wie neuere Erkenntnisse besagen schon vor der Jahrhundertwende, Fakt ist, das Stadtwaldschlösschen erhielt ein Gartenrestaurant mit begrüntem Hof als eingeschossigen Vorbau. 500 Gäste konnten jetzt bedient werden. Staub- und zugfrei – wie es damals in der Werbung hieß. Zudem auch lärmgeschützt, denn der Postplatz hatte sich inzwischen zu einem sehr belebten, verkehrsreichen Platz entwickelt.

Die Speisekarte gab her, was verlangt wurde: Deftiges, Preiswertes, Schmackhaftes. Wie heute waren Riesenbratwürste Verkaufsschlager, auch Eisbein ging hervorragend. Einmal wöchentlich gab es Eintopf, mit wechselnder Einlage wie Erbsen, Bohnen, Linsen oder Mischgemüse. Milchgrieß mit Zucker und Zimt stand bei den Kindern hoch in der Gunst. Sonntagabends wurde im ersten Stock zünftig aufgespielt. Chöre, wie das beliebte Männerensemble „Dresdner Liedertafel“, gaben Konzerte, Salonorchester spielten Unterhaltungsmusik.

Kurzum, das Stadtwaldschlösschen war en vogue. Und zwar so angesagt, dass sich andere Lokalitäten und Geschäfte im Adamschen Haus ansiedelten. Die Dresdner Damen konditerten im Stadtkaffee. Molkerei-Imperius Pfund eröffnete eine Zweigstelle, es gab einen Friseursalon und einen Zigarrenladen.

Das Stadtleben pulsierte an diesem Ort. Ein Zustand, der heute am Postplatz nur auf seine Bedeutung als wichtigste Zentralhaltestelle zutrifft. Wäre es nach der Verwaltung gegangen, hätte die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bereits das Ende des Etablissements bedeutet. Zumindest existierten aus diesen Jahren Pläne, den Gebäudekomplex abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, auch um Herr des zunehmend ungeordneten Verkehrs zu werden.

Doch was damals am fehlenden Geld in der Rathauskasse scheiterte, erledigten Bombenhagel und Feuersturm am Ende des Zweiten Weltkrieges. Unwiederbringlich verloren, entstand in direkter Nachbarschaft zum einstigen Barockjuwel zwischen 1965 und 1967 am Ende der Ernst-Thälmann-Straße, der heutigen Wilsdruffer, die mit über 1 400 Plätzen zum damaligen Zeitpunkt größte gastronomische Einrichtung der DDR. Für den Volksmund war die HO-Gaststätte „Am Zwinger“ nur der „Fresswürfel“ und galt als größter Schandfleck am Postplatz.

