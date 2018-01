Liebethals Methusalem Alfred Kunath ist mit 103 Jahren ältester Einwohner des Pirnaer Stadtteils.

Bei der Feier im Familienkreis nahm sich der Jubilar Zeit, Fotos von anno dazumal anzuschauen. © Daniel Förster

Pirna. Alfred Kunath aus Pirna-Liebethal hat am 2. Januar seinen 103. Geburtstag gefeiert. Damit ist er der älteste Einwohner des Pirnaer Stadtteils. Alfred Kunath ist ein Liebethaler Urgestein. Dort kam er zur Welt. Sein außergewöhnliches Jubiläum feierte er im Kreise seiner Familie. Prominenter Gratulant war Klaus Peter Hanke.der Pirnaer OB überbrachte am Dienstag persönliche Glückwünsche.Alfred Kunath ist gelernter Maurer und arbeitete später lange Zeit auf dem Fernmeldeamt in Pirna. Er hat eine Tochter, die ihn betreut, eine Enkeltochter und einen Urenkel, der gerade einmal siebeneinhalb Monate alt ist. (df)

