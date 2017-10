Liebethaler Straße wird gesperrt In Pirna-Copitz stehen Erdarbeiten an. Die Zufahrten zu einigen Grundstücken sind nur eingeschränkt möglich.

Vom 25. Oktober bis voraussichtlich 3. November ist ein Teil der Liebethaler Straße gesperrt. © Archiv: SZ

Die Stadtwerke sowie die Energieversorgung Pirna errichten vom 25. Oktober bis voraussichtlich 3. November auf der Liebethaler Straße in Copitz Hausanschlüsse für eine neue Doppelhaushälfte. Aufgrund der Arbeiten muss die Liebethaler Straße in Höhe der Hausnummer 12 voll gesperrt werden. Die Grundstücke Liebethaler Straße 12 g, 13 a bis 13 i, 14 und die Garagen sind in dieser Zeit nur über die Pillnitzer Straße zu erreichen. Die Hausnummer 12 a, b, c, d und i sind wie gewohnt über die Liebethaler Straße aus Richtung Basteistraße erreichbar. (SZ/mö)

