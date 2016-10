Liebethaler Kita zieht nach Graupa Die Mädchen und Jungen werden ab 2017 im alten Kindergarten betreut. Ein Rätsel ist, warum ihre heutige Kita schließt.

Künftig toben die Liebethaler Kinder in dem alten Kindergarten in Graupa. Interimsmäßig ist hier derzeit auch die Copitzer Kita Spieloase untergebracht. © Kristin Richter

Die Eltern in Liebethal atmen auf. Jetzt steht fest, dass die 20 Kinder der Liebethaler Kita Lindenhof ab dem 1. Januar 2017 in dem alten Kindergarten in Graupa betreut werden. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung Pirna auf SZ-Anfrage mit. „Es ist eine gute Lösung“, sagt Elternsprecherin Teresa Seliger erleichtert. Zwei ihrer Söhne besuchen die Kita Lindenhof.

Damit ist die Hängepartie von mehreren Wochen zu Ende. Doch was war passiert? Träger der Kita Lindenhof ist die Lindenhof Liebethal gemeinnützige GmbH. Völlig unerwartet hatte die Gesellschaft im September Eltern und der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der Kita-Betrieb Ende 2016 eingestellt werde. Konkrete Gründe wurden nicht angegeben. Diese Entscheidung versetzte den Eltern einen Schock und brachte die Stadt in die Verlegenheit, so schnell wie möglich einen alternativen Betreuungsort für die Mädchen und Jungen zu finden. „Das ist uns jetzt mit dem alten Kindergarten in Graupa gelungen“, erklärt Stadtsprecher Thomas gockel.

Zwar wird das große Haus an der Lohengrienstraße derzeit auch von der Copitzer Kita Spieloase als Interimslösung genutzt, verfüge aber dennoch über ausreichend Kapazitäten, erklärt Thomas Gockel. Die Räumlichkeiten seien ideal, außerdem gibt es zwei Außengelände zum Spielen sowie zwei separate Eingänge. Man habe auch Kindergärten in anderen Stadtteilen ins Auge gefasst, sich dann aber auf Anraten der Eltern für Graupa entschieden. „Wichtig war es, eine Gesamtlösung für alle zu finden, sodass die Gruppe nicht auseinandergerissen wird“, betont Gockel.

Die Trägerschaft der Kita wird ab dem Januar allerdings das Deutsche Rote Kreuz Pirna übernehmen, sodass die Kinder auch von neuen Erzieherinnen betreut werden. Die jetzige Kita-Leiterin Ute Pfennig lehnt eine Stellungnahme zu den Vorgängen gegenüber SZ ab. Ebenso will sich Albrecht Findeis, Geschäftsführer der Lindenhof Liebethal gemeinnützige GmbH, nicht zu der Schließung und den Folgen äußern. Welche Maßnahmen eventuell noch vor dem Einzug der Liebethaler Rasselbande an dem Gebäude in Graupa gemacht werden müssen, sei derzeit noch in Klärung, informiert Gockel. Das Haus gehört der Stadt. Vermutlich werden die Liebethaler Kinder ab dem Frühjahr das gesamte Gebäude für sich haben, dann soll nämlich die Kita Spieloase in das Copitzer Gebäude zurückziehen. Fachleute sanieren und erweitern derzeit das Haus an der Fährstraße für die Spieloasen-Kinder.

Gerüchten, dass die Kita in Liebethal schon vor dem 31. Dezember schließt, kann Gockel entgegentreten. „Der Träger hat uns garantiert, dass er den Betrieb entsprechend seinen vertraglichen Verpflichtungen bis zum Jahresende weiterführt.“ Teresa Seliger unterstreicht unterdessen, wie wichtig es für die Eltern war, dass die Kindergartengruppe aus Liebethal nicht auf verschiedene Standorte verteilt und somit zerrissen worden wäre. „Die Gemeinschaft ist sehr gut“, erklärt sie.

Eltern akzeptieren längere Anfahrt

Natürlich weiß Seliger auch, dass sich die Anfahrzeiten nach Graupa verlängern. Bisher ist sie nur wenige Minuten mit ihren Jungs von ihrem Grundstück zur Kita Lindenhof gelaufen, das sich auf dem Gelände des Jugendgästehauses befindet. Künftig wird sie den Wagen nehmen. „Aber das müssen wir eben akzeptieren“, ordnet sie realistisch ein. Für einige Eltern werde die Anfahrt nach Graupa sogar günstiger sein, denn nicht alle Kinder der Lindenhof-Kita kämen aus Liebethal.

Sie selber hat die neuen Räume in Graupa noch nicht gesehen. Eine Besichtigung mit anderen Eltern erfolgt voraussichtlich im November. „Aber die Lage am Wald ist sehr ruhig, ich mache mir keine Sorgen“, sagt Seliger.

Das Verhalten des Trägers will die Elternsprecherin vorerst nicht kommentieren. Ein großes Dankeschön sagt sie jedoch der Stadtverwaltung und den Mitarbeitern des DRK. „Sie haben uns in dieser Situation gut unterstützt.“ Fazit: Nach dem Riesenschreck scheint eine gute Lösung für die Liebethaler Kinder und Eltern gefunden worden zu sein. Trotzdem bleiben einige Fragen offen, wie zum Beispiel, warum der Träger eine so kurzfristige Schließung beschlossen hat.

zur Startseite