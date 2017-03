Liebesschlösser müssen weg Sie gelten als Symbole ewiger Liebe. Trotzdem sollen die Schlösser an der Bautzener Friedensbrücke nun entfernt werden.

Sogenannte Liebesschlösser sind beliebt, bringen aber auch Probleme – so wie jetzt an der Friedensbrücke in Bautzen. © dpa

Die Vorhängeschlösser am Geländer der Friedensbrücke sollen abgetrennt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Denn die Bekenntnisse ewiger Liebe schaden der Querung. „Die Schlösser rosten und ziehen das Brückengeländer in Mitleidenschaft“, erklärt Stadtsprecher André Wucht. Deshalb werden sie innerhalb der nächsten Tage von einer Firma entfernt. Die Stadt bittet die Liebespaare um Nachsicht. Als Zeichen der ewigen Verbundenheit hat es sich in den vergangenen Jahren eingebürgert, dass Pärchen ein sogenanntes Liebesschloss an ein Brückengeländer befestigen und den Schlüssel anschließend ins Wasser werfen. „Die Friedensbrücke in Bautzen macht da keine Ausnahme. Inzwischen hängen dort fast 50 Vorhängeschlösser mit den Namen der Paare“, wie die Stadtverwaltung informiert.

Bautzen ist für etwa 70 Brücken und Durchlässe zuständig. Diese werden alle drei Jahre auf ihren Zustand hin kontrolliert. Im Mai 2016 fand die Hauptuntersuchung der Friedensbrücke statt. (SZ/ma)

zur Startseite