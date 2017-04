Liebesgrüße nach Moskau Das Debüt der Formel 1 in Russland wurde begleitet von heftiger Kritik – und war nicht die einzige umstrittene Premiere.

Präsident Wladimir Putin und der ehemalige Promoter Bernie Ecclestone sitzen in Sotschi einträchtig nebeneinander. © dpa

Es wirkte wie ein Bühnenstück für die kritische Öffentlichkeit. Dicht an dicht saßen Wladimir Putin und Bernie Ecclestone auf der Tribüne in Sotschi, als die Formel 1 ihr Debüt in Russland feierte. Beide führten Fachgespräche, lachten gemeinsam, und ja – sie hielten sich auch an der Hand. Diese Männerfreundschaft, so wirkte die Botschaft vor drei Jahren, ist stärker als die Kontroverse über den ersten Großen Preis von Russland. Am Sonntag gastiert der PS-Zirkus zum vierten Mal im Park der Olympischen Winterspiele von 2014.

„Es gibt kaum jemanden wie ihn“, sagte der ehemalige Formel-1-Boss über Russlands Präsidenten. „Er geht als großer Staatsmann in die Geschichte ein.“ Wenige Monate zuvor hatte Russland die Krim annektiert. Der blutige Konflikt um die Ost-Ukraine nahm kein Ende und forderte unzählige Opfer. Der Westen bestrafte das Riesenreich mit Sanktionen, und im Sommer fiel im Krisengebiet ein malaysisches Flugzeug vom Himmel – zerstört von einer russischen Rakete.

Und wann geht es nach Nordkorea?

Die automobile Königsklasse gab dennoch ihre Premiere in Sotschi, und auch die Mannschaften mussten sich für ihren vermeintlich blinden Gehorsam kritisieren lassen. Man werbe mit Auftritten wie in Russland für Autokraten, lautete der Vorwurf, und es blieb nicht immer sachlich: „Würden Sie Mister Ecclestone auch nach Nordkorea folgen?“ Diese Frage an die Rennstall-Chefs im Rahmen einer Pressekonferenz spitzte den Streit vor dem ersten Russland-Rennen zu, und Red-Bull-Teamdirektor Christian Horner platzte der Kragen. „Das wird langsam langweilig“, sagte der Brite ungehalten. „Wenn ihr solche Fragen stellen müsst, dann richtet sie bitte an den Weltverband und an Mister Ecclestone.“

Doch sein Landsmann ließ sich besonders in seinem letzten Jahrzehnt als Promoter der Formel 1 auf derartige Debatten selten ein. Er traf vor allem eins: viele eigenartige Entscheidungen. Neue Standorte wie Russland, China, Bahrain und zuletzt Aserbaidschan fand man in allen Ranglisten zur Einhaltung von Demokratie und Menschenrechten ziemlich weit unten. Ecclestones Beitrag zu diesem Thema? „Was genau sind denn Menschenrechte? Erklärt es mir, und dann schaut euch die Länder genauer an. Die Leute scheinen dort sehr glücklich zu sein.“ Er zeigt auch im Alter von 86 Jahren keinen Hang zur Altersmilde. Der Mann provoziert eben gern. Je härter die Kritik, desto härter seine Antwort – so war es fast immer.

Allein das unterschied seine Herangehensweise stets vom diplomatischeren Ansatz anderer Entscheidungsträger im Weltsport. Denn auch Fußball und Olympia treffen ja gern fragwürdige Entscheidungen, wenn es um die Ausrichter ihrer Großereignisse geht.

Letztlich folgte auch Ecclestone immer dem Geld. Als Formel-1-Geschäftsführer suchte er nach den höchsten Erträgen. Das war nicht nur moralisch fragwürdig. Es schadete auch der automobilen Königsklasse. Denn allzu häufig dreht sie inzwischen ihre Runden vor spärlich besetzten Rängen, da sich in den neuen Märkten kaum jemand für Motorsport interessiert.

Immerhin erwecken die neuen Formel-1-Besitzer seit Monaten den Eindruck, dass sich nun, nach dem Ende der Ära Ecclestone, etwas ändert. Dieser habe immer die gleichen Fragen gestellt, sagte Liberty-Media-Geschäftsführer Greg Maffei: „Wie viel kann ich verdienen? Wie viel bekomme ich im Voraus? Und so sind wir an Orten wie Baku gelandet, wo wir eine dicke Prämie erhalten. Aber der Marke und dem Geschäft Formel 1 hilft es langfristig nicht weiter.“ Allerdings verlängerten die neuen Eigentümer des PS-Zirkus den Vertrag mit den Sotschi-Ausrichtern vorzeitig bis 2025. Eigentlich hatte Ecclestone bereits einen Deal bis 2020 ausgehandelt. Bis 2025 fährt die Formel 1 auch in Baku – in diesem Jahr nicht mehr als Europa-Grand-Prix, sondern als Großer Preis von Aserbaidschan. Der Vertrag mit den Schanghai-Organisatoren endet nach dieser Saison.

Unter Ecclestone wich die Formel 1 auf andere Kontinente und Regionen aus. Sie expandierte nach Abu Dhabi oder Singapur und kehrte nach Mexiko zurück. Dagegen verschwanden europäische Strecken wie Imola und Magny-Cours aus dem Kalender. Der Große Preis von Deutschland entfällt wie 2015, da die Nürburgring-Veranstalter die Antrittsgage nicht bezahlen können. 2018 kehrt die Formel 1 nach Deutschland zurück – auf den Hockenheimring. Gegenbeispiele gibt es nur wenige: die motorsportbegeisterten Briten in Silverstone mit einem Vertrag bis 2026, die von Gebühren befreiten Monegassen mit ihrem Glamourklassiker und die Österreicher in Spielberg dank einer Mitgift von Red Bull. (sid mit SZ)

