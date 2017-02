Liebeserklärung im Rathaussaal Ein ungewöhnliches Programm ist am Sonntag in Weißenberg zu erleben. Dafür kommt auch eine preisgekrönte Künstlerin.

Kerstin Doelle © PR/Steffen Nitzsche

Sie sind nicht zum ersten Mal im Rathaus Weißenberg zu Gast. Kerstin Doelle, Sopran und Moderation, und Kathrin Elisabeth Enzmann, Cembalo, stellen am Sonntag zum vierten Mal ein musikalisches Programm im Rathaussaal vor. Kerstin Doelle ist international tätig, unter anderem Förderpreisträgerin des Internationalen Zemlinsky-Fonds in Wien und Fachleiterin für Gesang in verschiedenen Masterclasses. Kathrin Elisabeth Enzmann war 20 Jahre Dozentin für Klavier-Korrepetition und Kammermusik mit Cembalo an der Hochschule für Musik C.M. von Weber in Dresden.

Da es ihr ein großes Anliegen ist, mit Kindern und Jugendlichen zu musizieren, ist sie vor allem als Lehrerin tätig, unter anderem auch an der Freien Mittelschule in Weißenberg. (SZ)

Das Konzert beginnt am Sonntag um 16 Uhr. Karten im Vorverkauf im Rathaus kosten 10 Euro, sonst 12 Euro.

zur Startseite