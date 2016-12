Liebeserklärung an die Heimat Die Fotofreunde haben zehnten Geburtstag gefeiert. Mit ihren Arbeiten rücken sie Waldheim ins schöne Licht.

Tor zur Hölle hat Dirk Schönfuß von den Waldheimer Fotofreunden diese Aufnahme genannt. © Dirk Schönfuß

Für die Mitglieder der Fotofreunde Waldheim sind es nicht einfach nur Fotos, die sie in Waldheim und Umgebung machen. Oftmals kann man die Arbeiten auch als Liebeserklärung an die Heimat betrachten. Ein aktuelles Projektthema des Vereins heißt „Lightpainting“ (Lichtmalerei). „Die nächtliche Umgebung von Waldheim diente als Kulisse für Bildexperimente mit Langzeitbelichtung und verschiedenen Lichtquellen von der Taschenlampe bis zur brennenden Stahlwolle“, erklärt Vereinsmitglied Dirk Schönfuß.

Ein weiterer Höhepunkt war die Eröffnung der Ausstellung zur „Nixkluft-Sage“ auf der Burg Kriebstein im Juni 2016. Über einen Zeitraum von zwei Jahren stellten die Fotofreunde die Sage in Szenen nach und fotografierten sie. Diese Fotos sind ab dem 20. Januar 2017 im Rathaus zu sehen. „Die Waldheimer können gespannt sein auf die Illustration der bekannten Waldheimer Nixkluft-Sage“, sagt die Vereinsvorsitzende Anja Seidel. „Auch für 2017 haben wir wieder viele interessante Aktivitäten geplant“, so Seidel auf dem Dezembertreffen der Fotofreunde, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feierten.

Die etwa 20 Vereinsmitglieder decken verschiedene fotografische Stilrichtungen ab, die von der Landschafts- und Porträtfotografie bis zur generativen Fotografie, Tierfotografie und Fotokunst reichen. Auch die Reisefotografie spielt eine wichtige Rolle. Andreas Richter und Dirk Schönfuß besuchten in diesem Jahr Norwegen, um die fantastischen Polarlichter zu fotografieren. Silke Dietze zeigt derzeit im Schaufenster des Heimatvereins an der Schlossstrasse Bilder von ihrer Lapplandreise, Eberhardt Fleischers Indienausstellung ist gegenwärtig im Waldheimer Rathaus zu sehen.

Die Fotofreunde liefern auch Material für den „Waldheim-Monitor“, der auf dem Obermarkt über die touristischen Ziele und Veranstaltungen in Stadt und Umgebung informiert. Auch Fotovorträge werden von den Mitgliedern organisiert. Aufgrund der hohen Nachfrage wird Heinz Thiemes Bericht über seine Wanderung entlang der Zschopau von der Mündung in Schweta bis zur Quelle am Fichtelberg am 22. Februar 2017 um 19 Uhr noch einmal in der Harthaer Stadtbibliothek zu erleben sein.

Im November fanden auf Schloss Colditz die „Sächsischen Fototage“ statt. Die Waldheimer Fotofreunde konnten sich bei ihrer ersten Teilnahme einen fünften Platz sichern. Zum Abschluss des Jahres zeigten die Mitglieder ihre schönsten Bilder anlässlich des Weihnachtsmarktes auf einer Ausstellung in Bergmanns Hof. Dabei gab es auch wieder eine Publikumswahl zum besten Bild, an der insgesamt 263 Personen teilnahmen. Das Bild mit den meisten Stimmen stammt von Silke Dietze. Es zeigt eine Maus, die aus einem Blechnapf trinkt.

Die Fotofreunde treffen sich jeden zweiten Montag im Monat in Bergmanns Hof. Neue Interessenten sind immer gern gesehen.

