Liebes- und Lebensgeschichte der 50er-Jahre

Hoyerswerda. Zur Matinee mit der Berliner Schauspielerin Inés Burdow lädt der Kunstverein Hoyerswerda für Sonntag um 11.15 Uhr ins Schloss ein. Inés Burdow gestaltet eine szenische Lesung der Erinnerungen „Liebe im Exil“ der US-amerikanischen Schriftstellerin Edith Anderson.

Die Schriftstellerin wurde 1915 in New York geboren, folgte 1947 ihrem Mann, dem späteren Cheflektor des Aufbau-Verlages, nach Berlin und starb dort im Jahr 1999. Sie wurde durch Kinder- und Jugendbücher bekannt. Ihre Erinnerungen „Liebe im Exil“ erschienen 1999 in englischer und 2007 in deutscher Sprache.

Die Autorin erinnert sich an Begegnungen mit der gesamten Kulturszene der früheren DDR. „Edith Andersons Erinnerungen sind gleichermaßen Liebes-, Lebens- und Kulturgeschichte der Jahre von 1947 bis 1958. Kühl, lebhaft, ironisch und selbstironisch.“ Prägnant, knapp, witzig gibt Inés Burdow sie wieder.

Inés Burdow verzaubert durch ihre Alt-Stimme als Sprecherin im Kulturradio, als Schauspielerin am Berliner Ensemble und an der Volksbühne.

zur Startseite