Liebes-Container auf dem Marienplatz

In diesen Containern wird eine Aufklärungs-Schau gezeigt. © M. Wehnert

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat mehrere angerostete Container auf den Marienplatz gestellt. Hier wird am Montag, 14 Uhr, die mobile Ausstellung „Große Freiheit – liebe.lust.leben.“ eröffnet. Mit über 50 Exponaten will die Schau über Spaß am Sex und Schutz vor HIV sowie anderen sexuell übertragbaren Infektionen informieren.

Geöffnet ist täglich bis 29. April, von 9 bis 20 Uhr, am 24. April ab 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Schulklassen und Gruppen sollten sich im Internet anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Schau. (SZ)

zur Startseite