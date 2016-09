Lieber volle Klasse als nach Prohlis Der Dresdner Osten braucht ein neues Gymnasium. Für Blasewitz und Striesen gibt es schon fünf. Ins Plattenbaugebiet will kaum jemand. Warum?

Die Zeit wird knapp. Schon in vier Jahren werden die Plätze an den Gymnasien im Dresdner Osten nicht mehr ausreichen. Die Zahlen zeigen: Ein vierzügiges Gymnasium muss gebaut oder ein alter Schulstandort dafür reaktiviert werden.

Nun stellt sich die Frage: Soll das Gymnasium dort gegründet werden, wo es am dringendsten benötigt wird? Oder ist es sinnvoll, ein bislang vernachlässigtes Gebiet mit einer solchen Schule zu stärken? Mit Blick auf den Dresdner Stadtplan wird deutlich: Für die Kinder im Ortsamtsgebiet Blasewitz gibt es bereits fünf Gymnasien. Im gesamten Südosten, also in Leuben und Prohlis, sind es ganze drei, zwei davon werden zudem von freien Trägern betrieben.

Vom Asylheim zurück zur Schule

Die Prognosen zeigen, wo der Bedarf am meisten steigen wird: Bis zum Schuljahr 2025/26 werden in Striesen und Blasewitz 118 zusätzliche Plätze gebraucht. Im Vergleich: Im gesamten Ortsamtsgebiet Leuben sind es 18, in Prohlis immerhin 29. Schulbürgermeister Peter Lames (SPD) will das neue Gymnasium für den linkselbischen Osten deshalb in zentraler Lage gründen. Weil es in Blasewitz und Striesen keine geeigneten Grundstücke gibt, wurde die Suche nun auf die umliegenden Stadtteile ausgeweitet. Eine Option: das ehemalige Areal der Staatsoperette an der Pirnaer Landstraße in Leuben (die SZ berichtete).

Doch es gibt noch eine andere Option: das Schulgebäude in der Boxberger Straße mitten im Prohliser Plattenbaugebiet. Bis Ende dieses Jahres wird es als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Danach steht es zwar weiterhin als Reservewohnheim zur Verfügung, soll aber ab 2018 saniert und nach eineinhalb Jahren Bauzeit wieder als Schule genutzt werden.

Offen ist derzeit, ob eben jenes neue Gymnasium oder ein Berufsschulzentrum für Wirtschaft aus Gorbitz einziehen wird. Das Gute an diesem Standort: Er wird relativ schnell zur Verfügung stehen. Während für einen Neubau samt Planungen sechs Jahre ins Land gehen, werden die Klassenzimmer in dem Prohliser Schulhaus Typ Dresden schon in drei Jahren fertig sein. Das Geld für dessen Sanierung ist im Haushalt eingeplant. 23 Millionen Euro will die Stadt investieren, um aus dem heruntergekommenen Gebäude ein modernes und attraktives Schulhaus zu machen. Die Turnhalle und Außenanlagen werden sogar komplett neu gebaut. Bereits im Schuljahr 2019/20 könnten dort die ersten Schüler lernen, später ihr Abitur machen. Doch obwohl das Problem mit dem neuen Gymnasium für den Dresdner Osten drängt, scheint es mit Prohlis nicht gelöst zu werden. Denn offenbar wollen die Dresdner Eltern ihre Kinder nicht in eine Schule in einem sogenannten sozialen Brennpunkt schicken. Das haben zumindest die vergeblichen Gründungsversuche der letzten beiden Jahre gezeigt: 2014/15 gab es zwölf Anmeldungen, ein Jahr später nur noch neun. Auf der Liste der Zweitwünsche tauchte Prohlis gar nicht auf. In diesem Schuljahr verzichtete die Stadt dann gänzlich auf den Gründungsversuch. Doch warum ist Prohlis offenbar keine Alternative zu den übervollen Gymnasien Bürgerwiese, Vitzthum und Marie-Curie in der Innenstadt? Schulverwaltungsamt und Sächsische Bildungsagentur schieben sich den Schwarzen Peter gegenseitig zu: Die Stadt hätte das Gebäude sanieren, der Freistaat einen Schulleiter und ein passendes Konzept präsentieren müssen, heißt es. Für befragte Eltern spielte beides eine entscheidende Rolle. So wie durchaus auch der Standort Prohlis. Der Stadtteil gilt als Problemviertel, wohl auch, weil das Wohngebiet mit gestiegener Kriminalität zu kämpfen hat. Auch das Reicker Hülße-Gymnasium in unmittelbarer Nähe hat freie Kapazitäten – obwohl der Schulbau saniert und das Konzept seit vielen Jahren bewährt ist.

Eine Chance für Prohliser Kinder

Doch wäre nicht gerade für einen Stadtteil wie Prohlis ein Gymnasium eine große Chance? In dem Plattenbaugebiet leben – im stadtweiten Vergleich – die meisten Kinder in Hartz-IV-Familien. Dana Frohwieser ist bildungspolitische Sprecherin der SPD. Als Wissenschaftlerin erforscht sie etwa die soziale Ungleichheit der Bildungschancen. Ihr Standpunkt: „Gute Schulen braucht es vor allem in Wohngebieten wie Prohlis und Gorbitz. Sozialer Aufstieg funktioniert nur über Bildung.“ Ihre Erfahrung zeige, dass sich viele Eltern, die selbst einen Real- oder Oberschulabschluss haben, davor scheuen, ihre Kinder trotz Empfehlung an ein Gymnasium zu schicken. „Ist diese Schule direkt im Stadtteil integriert, fällt das diesen Familien leichter.“

Bleibt das Problem, auch andere Dresdner Eltern vom Prohliser Standort zu überzeugen. In der jüngsten Sitzung des Prohliser Ortsbeirates machte Schulbürgermeister Lames kein Geheimnis daraus, dass Zwangszuweisungen von Schülern an eine andere als die Wunschschule rechtlich wie politisch schwierig sind. „Umlenkungen sind in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen, weil es an den anderen Schulen genug Kapazitäten gab.“ Das heißt: Klagen die Eltern gegen eine Zuweisung, werden die Klassen an der Wunschschule mit 28 Schülern vollgestopft. Das neue Gymnasium im Dresdner Osten soll nun eine gewünschte Alternative werden. Mit einem schicken Schulhaus und einem Leiter mit passendem Konzept könnte das auch die Boxberger Straße Prohlis sein.

