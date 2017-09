Lieber Viktor Orban! Offener Brief an Ungarns Regierungschef, der keine Flüchtlinge will

Victor Orban © dpa

Haben Sie das mit George Clooney gelesen? Der Schauspieler hat jetzt in einem Interview erzählt, dass er und seine Frau einen Flüchtling aus dem Irak aufgenommen haben. Der wohnt nun in einem Haus, das den Clooneys gehört, und sie unterstützen ihn beim Studium. Nobel, oder? Natürlich sind die beiden Millionäre, die können sich das leisten. Aber bemerkenswert finde ich es schon. Na ja, für Sie käme das sowieso nicht in Frage. Sie wollen ja nicht mal Flüchtlinge in Ihrem Land aufnehmen. Dabei ist in Ungarn noch genug Platz, wie jeder weiß, der mal mit dem Auto durch Transdanubien getuckert ist. Flüchtlinge finden Sie so schrecklich, dass Sie sogar zusammen mit der Slowakei vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt haben, weil die EU Sie zwingen wollte, wenigstens ein paar Menschen auf der Flucht ins Land zu lassen. Diese Woche hat das Gericht Ihre Klage abgewiesen. Jetzt finden Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, den EuGH doof.

Im Grunde ist ja diese ganze Diskussion über eine „gerechte Verteilung“ von Flüchtlingen an sich schon etwas merkwürdig. Als ob es hier um die Suche nach einem Atommüllendlager ginge. Wobei, wie ich Sie kenne, würden Sie sich wahrscheinlich lieber um die Entsorgung von Atommüll kümmern als um die Betreuung von Menschen in Not. Zwingen kann Sie sowieso niemand, EuGHUrteil hin oder her. Neulich habe ich gelesen, dass man in Brüssel über „flexible Solidarität“ als Lösung nachdenkt. Was für ein großartiges Wort! Es bedeutet, dass Länder wie Ungarn sich an der EU-Flüchtlingspolitik beteiligen, aber irgendwie anders, jedenfalls nicht, indem sie Flüchtlinge aufnehmen. Stattdessen könnten sie sich zum Beispiel stärker an den Kosten für den Grenzschutz beteiligen.

Das bringt mich auf ganz neue Ideen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Ungarn sämtliche Dieselautos aus Deutschland aufkauft und dafür auf die Aufnahme von Flüchtlingen verzichtet? Oder Sie schließen einen Pakt mit Sachsen: Wir tauschen Hundert Nazis gegen Tausend Tunesier oder so. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass alle Lkw aus Ungarn, die eh nur unsere Autobahnen verstopfen, mit einer zusätzlichen Maut belastet werden, und von den Einnahmen finanzieren wir dann Integrationskurse für Syrer. Das sind, wie gesagt, nur Überlegungen. Man muss halt flexibel sein. Flexibel solidarisch.

Komisch, dass die SPD das nicht längst als Wahlkampfthema für sich entdeckt hat: „flexible Gerechtigkeit“. Also ja zu Hartz IV, aber 15 Prozent Leistungskürzung für Dieselfahrer bzw. Aufstockungsmöglichkeit für Inhaber eines Elektrogolfs. Wer bei sich zu Hause einen Flüchtling aufnimmt, bekommt seine Riesterrentenbeiträge vom Staat finanziert, aber nur, wenn er mindestens alle zwei Jahre Urlaub in Griechenland macht. Aufenthalte in Ungarn hingegen werden mit Lohnsteuernachzahlung bestraft. Klingt gut, oder? Jetzt muss Brüssel nur noch zustimmen.

Ihr Marcus Thielking

Der Offene Brief ist eine satirische Kolumne aus dem Wochenendmagazin der Sächsischen Zeitung

