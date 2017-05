„Lieber verliere ich ein Semester als meine Zukunft“ Bei gewaltsamen Protesten in Venezuela sind seit Anfang April bereits 60 Menschen ums Leben gekommen.

Demonstranten suchen Schutz hinter selbstgebastelten Schilden bei Protesten in Caracas. © dpa

In einem anderen Leben war Alberto Pena Immobilienmakler. Jetzt ist der hagere 70-jährige Venezolaner Berufsdemonstrant. Bekleidet mit einem T-Shirt in den Nationalfarben und ausstaffiert mit „Kriegssouvenirs“, wie er es nennt: Gasmaske, Taucherbrille, Trillerpfeife, eine Minipfanne mit einem Kochlöffel zum kräftig Lärm machen, eine Verfassung in Miniatur, eine leere Tränengaskartusche, die ihn nur haarscharf verfehlte. „Ich bin seit 18 Jahren auf der Straße und werde weitermarschieren, bis diese Diktatur fällt“, sagt er.

Dann beginnt die Menge wie jeden Tag seit fast zwei Monaten ihren Marsch vom wohlhabenden Osten von Caracas in Richtung Stadtzentrum. 40 000 oder 50 000 vielleicht. Schwer zu schätzen, und offizielle Zahlen gibt es nicht. An manchen Tagen füllt die Opposition über viele Kilometer hinweg die Stadtautobahn. „Der Kommunismus hat Venezuela ins Elend gestürzt. Wir schwimmen im Öl, sind das reichste Land Südamerikas, und heute musst du Schlange stehen für einen Karton Eier, Seife oder einen Liter Milch“, sagt Pena empört. Er fordert den Rücktritt des Machthabers Nicolas Maduro und Neuwahlen. Die würden die regierenden Sozialisten Umfragen zufolge haushoch verlieren – deshalb wurden die längst fälligen Regional- und Kommunalwahlen suspendiert.

Am Abgrund der Anarchie

Einige Meter vor ihm läuft der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses, William Davila. „Wir appellieren ans Ausland, dieser terroristischen Regierung, die friedlich demonstrierende Bürger umbringt, keine Waffen und Tränengas mehr zu verkaufen“, fordert er.

Seit das Parlament im Dezember 2015 an die bürgerliche Opposition fiel, liegen die Staatsgewalten im Dauerclinch. Maduro umgeht das Parlament mit Dekreten und Urteilen des regierungsnahen Obersten Gerichtshofes. Abgeordnete und Oppositionelle wie Leopoldo Lopez sitzen im Gefängnis, andere wie Henrique Capriles sind für Jahre hinweg von der Ausübung politischer Ämter ausgeschlossen, dritten wurden die Pässe annulliert, und ihre Diäten bekommen sie seit fast einem Jahr nicht mehr. Nachdem das Parlament seine Amtsenthebung beantragte, ließ Maduro es durch das Oberste Gericht im April entmachten. Es war der Auslöser für die derzeitige Protestwelle.

Seither ist Caracas eine Stadt im Ausnahmezustand, nahe am Abgrund der Anarchie. Die Geschäfte schließen spätestens um drei Uhr nachmittags, viele öffnen aus Angst vor Plünderungen gar nicht. Täglich errichten jugendliche Randalierer brennende Barrikaden irgendwo in der Stadt, andernorts kommt es zu Plünderungen. Die Taxifahrer informieren sich untereinander per Funk, um die Brennpunkte zu umfahren. Nach acht Uhr abends wagt sich kaum noch jemand auf die Straßen, die dann den Kriminellen gehören.

Auf dem Flughafen in Maiquetia erbetteln abgemagerte Kinder Groschen von den wenigen Neuankömmlingen. Nur noch wenige Flieger landen hier, weil die Regierung den Fluglinien Millionen schuldet. Der Parkwächter jammert, weil die Flughafenbehörde mit der Zahlung seines Gehalts zwei Monate in Verzug ist.

Ein paar Meter von Pena entfernt stehen die Jurastudenten Sergio Gomez und Amin Jaudieh, einer eingewickelt in eine venezolanische Flagge, der andere mit einem rot-gelb-blauen Käppi. Seit die beiden denken können, wird das Land sozialistisch regiert, erst von Hugo Chavez, jetzt von Maduro. „Wir haben Chavez sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, unsere Kinderprogramme wurden von seinen Ansprachen unterbrochen“, erinnert sich Amin. Doch keinem gefiel seine Politik. „Die Kriminalität und die Korruption nahmen zu, und die Regierung verletzt alle Gesetze. Was wir im Studium lernen und was wir in der Realität erleben, hat nichts miteinander zu tun. Venezuela ist meilenweit entfernt von einem Rechtsstaat“, sagt Gomez. Er zeigt seine verschrammten Arme. Vor ein paar Tagen ist er nur knapp einer Verhaftung durch die Polizei und einem drohenden Prozess vor einem Militärgericht entkommen – beides klare Verstösse gegen die Menschenrechte, wie Organisationen wie Provea anprangern. Doch das hat ihn nicht entmutigt. „Ich bin seit 54 Tagen auf der Straße. Lieber verliere ich ein Semester als meine Zukunft.“

Caracas ist eine Stadt mit unsichtbaren Schützengräben. Die Demonstranten wissen, dass sie nicht ins Stadtzentrum vorgelassen werden, wo die Regierungsinstitutionen ihren Sitz haben und der Präsidentenpalast Miraflores ist. Sie wissen, dass auch diese Demonstration unterwegs aufgelöst wird, mit Tränengas und Wasserwerfern – wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, lauern der Menge irgendwo bewaffnete regierungsnahe Motorradgangs auf, die sogenannten „colectivos“ und feuern aus Pistolen in die Menge. Über die Hälfte der 60 Toten, die es seit Beginn der Proteste im April gegeben hat, starben durch Schüsse in den Kopf oder die Brust.

In der von der Mangelwirtschaft besonders betroffenen Provinz eskaliert die Situation von Tag zu Tag. Anfang der Woche brannten zahlreiche aufgebrachte Demonstranten nach dem Tod einiger Jugendlicher das Geburtshaus von Chavez im Bundesstaat Barinas nieder. Dutzende von Geschäften wurden geplündert, die Straßenkämpfe dauerten Stunden. „Venezuela ist ein Pulverfass. Der einzige demokratische Ausweg durch Neuwahlen ist versperrt“, sagt der Journalist Vladimir Villegas. „Ein Funken kann das Land zur Explosion bringen, aber genauso gut kann sich die Krise noch Monate hinziehen.“

