„Lieber solide böhmische Küche, als schlechter Mix“

Pavel Maurer, Jg. 1959, ist Tschechiens bekanntester Gastrokritiker. Jährlich veröffentlicht die Liste der 100 besten Restaurants.

Herr Maurer, wie geht es der böhmischen Küche?

Aufgeklärte Chefköche entstauben die guten alten Rezepte unserer Großmütter aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie. In Zeiten von vorgekochter Fertigware und Fast Food wächst die Sehnsucht nach ehrlichem Essen. Langsam gekochte Speisen, schwere Saucen und hausgemachte Knödel sind wieder modern und werden inzwischen sogar in den besten Restaurants gereicht.

Wie steht es um die Qualität?

Qualität ist immer verbunden mit hochwertigen Lebensmitteln und professionellen Köchen. Das hat natürlich seinen Preis. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht bereit, mehr für bessere Qualität zu zahlen. Der typische tschechische Gast sehnt sich leider nur nach einem vollen Teller für 2,50 Euro. Zusammensetzung, Nährwerte und Qualität interessieren ihn nicht sonderlich. Das ist ein langsamer Prozess …

Wir Deutschen lieben die klassische tschechische Küche. Die Tschechen selbst auch. Warum gibt es trotzdem in vielen Restaurants alles Mögliche, nur keine Knödel, Gulasch oder Svickova (Lendenbraten) mit Sahne?

Unsere Völker sind sich gastronomisch ähnlich. Bayerische Knödel, ungarisches Gulasch, Wiener Schnitzel. Was ist davon überhaupt tschechisch? Einige Köche wollen weltläufig sein, was nicht immer gelingt. Das Ergebnis ist manchmal eine schlechte Fusion, misslungene Versuche italienischer oder mexikanischer Küche statt solide traditionell Knödel-Weißkraut-Schweinebraten oder Schnitzel zu kochen.

Vor 21 Jahren brachten Sie erstmals den Restaurantführer „Gurman“ heraus. Wie kam es dazu?

Das war eher ein Zufall und nur für uns und unsere Freunde gedacht. Wir wollten auf erstklassige Lokale aufmerksam machen und vor schlechten warnen. Wir waren die Ersten, die so was machten und hatten unerwarteten Erfolg, also machen wir es bis heute.

Man sagt von Ihnen, dass Sie es den Tschechen beigebracht haben, gutes Essen zu lieben. Ist Ihnen das gelungen?

Ich denke schon. Ich spüre ein großes Interesse vor allem von jungen Leuten, neue Gerichte zu probieren, hochwertige Lebensmittel zu kaufen und darauf zu achten, ob das Restaurant saisonale und lokale Waren verwendet und ob nachhaltig mit ihnen umgegangen wird.

Was ist am schwersten den Tschechen beizubringen?

Den Anteil an Zucker und Fett zu senken, kleinere Portionen zu wählen und zu akzeptieren, dass Qualität auch kostet.

Bereits zum achten Mal organisieren Sie das Grand Restaurant Festival. Worum geht es?

Das Festival hat das Ziel, normalen Menschen die Chance zu geben, Spitzengastronomie zu fairen Preisen zu probieren.

Dieser Jahrgang steht unter dem Motto: „Barock auf dem Teller“. Wo ist für Sie die Verbindung zwischen Barock und Essen?

Das Zeitalter des Barock ist nicht nur opulent in der Architektur, der bildenden Kunst und der Musik, sondern auch die Zeit, als Europa exotische Gewürze aus Asien erreichten. Kolumbus hat uns damals Tomaten und Kartoffeln aus Amerika mitgebracht und die Köche konnten dank des Reichtums des Adels im Barock mehr experimentieren.

Was war Ihre Gourmet-Entdeckung der letzten Zeit?

Natürliches Trinkwasser, also kein Wasser mit einem pH-Wert höher als drei bis sieben – was wir meist trinken –, sondern auch mal 9,5, was unseren übersäuerten Mägen und Körpern guttun würde.

Sie sind ein bekannter Gastrokritiker oder kommt es noch vor, dass Sie unerkannt bleiben?

Doch, es passiert gelegentlich, und dann bin ich der glücklichste Mensch überhaupt.

Gespräch: Steffen Neumann

Das Grand Restaurant Festival findet vom 15. Januar bis 28. Februar landesweit statt. Mehr Informationen auf Englisch hier

