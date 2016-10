Lieber Knall statt Koma über die Zunahme von Feuerwerken

Jeder soll feiern, wie er möchte. Und wenn es mal lauter wird – ist das denn so schlimm? Wer will schon einen Ort, der daliegt, als wären alle Bewohner ins Koma gefallen? Es gibt allerdings zwei Einschränkungen zu dem „Jeder wie er will“-Plädoyer: Erstens sollten die Nachbarn nach der Feuerwerks-Party nicht eine Extraschicht bei der Müllbeseitigung einlegen müssen. Das war zum Beispiel in Bad Muskau ein Problem. Die Stadt hat sich nicht für ein Verbot der privaten Feuerwerke entschieden, weil sie ein Partymuffel wäre. Sondern auch wegen des Lärms und des Mülls, in den sich die Raketen verwandeln, wenn sie wieder vom Himmel fallen. Mehrfach hatte es deswegen ernste Probleme gegeben.

Die zweite Einschränkung: Sicherheit geht vor. Deshalb sind die Feuerwerksanmeldungen bei Städten und Gemeinden so wichtig. Klar, die Gebühr spült auch ein bisschen Geld in die Haushaltskassen. Vor allem geht es aber um Sicherheit. Reicht man einen Genehmigungsantrag bei einer Stadt oder Kommune ein, prüft sie, ob das Feuerwerk an dem angedachten Platz sicher ist. Außerdem geben manche Gemeinden auch gleich der Feuerwehr Bescheid. Wenn dann ein besorgter oder genervter Nachbar anruft, ist man auf der sicheren Seite. Wenn doch mal etwas passieren sollte, auch. Na dann, Feuer frei!

zur Startseite