Offener Brief Lieber Christian Schmidt! Mit seinem Alleingang beim Glyphosat hat der Landwirtschaftsminister die SPD brüskiert. Wird er nun zum Märtyrer, weil er die GroKo verhindert hat? Fragt unser Redakteur Heinrich Maria Löbbers.

Wie wär‘s mit einem Tässchen Glyphosat, Herr Schmidt? © dpa/Daniel Karman

Was oft unterschätzt wird: Landwirtschaftsminister zu sein, ist einer der härtesten Jobs im Politgewerbe. Wem sag ich das. Ständig wird man über irgendwelche Fressmessen geschleift, soll glutenfreies Käsefondue oder Bio-Kartoffelbrei probieren, veganen Schweinebraten anschneiden oder früh um neun beim Brauerbund ein Helles auf ex zischen – und dabei noch in Kameras lächeln. Hmm, lecker! Nur danken tut’s einem keiner. Man muss unglückliche Ferkel streicheln, stinkende Trecker testen und bei jedem neuen Giftskandal Verbraucherbedenken zerstreuen. „Niemand muss Angst haben, wenn er mal eine Bratwurst isst“, war deshalb eines der wichtigsten Zitate aus Ihrer Amtszeit.

Einer Ihrer Amtsvorgänger, Klaus Töpfer, ist vor vielen Jahren mal im Ganzkörperbadeanzug durch den Rhein geschwommen, um zu demonstrieren, wie sauber der Fluss sei. Wie wäre es also, Herr Schmidt, wenn Sie mal ein öffentliches Schaumbad nähmen, in einer Badewanne voller Glyphosat? Das Zeug ist doch gar nicht so schlimm, oder?

Jedenfalls haben Sie bei der EU für die Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters gestimmt. Einfach so, obwohl die SPD dagegen ist und Frau Merkel extra gesagt hat, Sie sollen das nicht tun, sondern sich enthalten. Aber was hat die Merkel schon noch zu sagen. Das ganze Land diskutiert über Sondierungen, Koalitionskompromisse und Vertrauen zwischen den Parteien. Und Sie demonstrieren einfach mal, wie es nicht geht. Als die Nation dann sauer wird, erklären Sie wie ein bockiges Kind: „So is’ er eben, der Schmidt.“

Wenn das Ihr Namensvetter Showmaster Harald gesagt hätte, oder – Gott hab ihn selig – Exkanzler Helmut. Von mir aus auch die Gesundheits-Ulla von der SPD. Aber Sie, der blasse Christian? Ein CSU-Minister mit Allerweltsnamen und Allerweltsgesicht, der es geschafft hat, eine ganze Legislaturperiode kaum wahrgenommen zu werden, sieht plötzlich die letzte Chance, zu zeigen, dass es ihn gegeben hat. Schließlich ist auch Ihnen klar, dass Sie in der nächsten Regierung nicht mehr dabei sein werden.

War es also reine Torschlusspanik? Oder wie soll man so einen Auftritt nennen? Bauernschlau würde gut zu ihrem Beruf passen. Hinterfotzig trifft es wohl besser, wobei mit Fotz bei Euch in Bayern der Mund gemeint ist und nichts Schlüpfriges. Es musste Ihnen doch klar sein, dass so ein Unkrautvernichtungsmittel auch gut geeignet ist, um Große Koalitionen zu blockieren. Wenn’s nun also nicht klappt mit der Zwangsehe aus CDU und SPD, dann gibt es einen Schuldigen, und das sind Sie: Märtyrer Schmidt, der sich für das Glyphosat geopfert hat.

Und es gäbe noch mehr zu tun für Sie. Weil Kollege Dobrindt nicht mehr im Amt ist, sind Sie jetzt auch amtierender Verkehrsminister. Maut, Dieselverbot, Tempolimit: Können Sie das nicht auch noch schnell durchwinken? Ganz unauffällig, bevor es einer merkt. So was kann er doch, der Schmidt.

Ihr

Heinrich Maria Löbbers

zur Startseite

Artikelempfehlung Lieber Christian Schmidt! Was oft unterschätzt wird: Landwirtschaftsminister zu sein, ist einer der härtesten Jobs im Politgewerbe. Wem sag ich das. Ständig wird man über irgendwelche Fressmessen geschleift, soll glutenfreies Käsefondue oder Bio-Kartoffelbrei probieren, veganen Schweinebraten anschneiden oder früh um neun beim Brauerbund ein Helles auf ex zischen – und dabei noch in Kameras lächeln. Hmm, lecker! Nur danken tut’s einem keiner. Man muss unglückliche Ferkel streicheln, stinkende Trecker testen und bei jedem neuen Giftskandal Verbraucherbedenken zerstreuen. „Niemand muss Angst haben, wenn er mal eine Bratwurst isst“, war deshalb eines der wichtigsten Zitate aus Ihrer Amtszeit. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/lieber-christian-schmidt-3830635.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: