Lieber Bücher statt Bits und Bytes Die Bautzener Stadtbibliothek zählt immer mehr Nutzer. Und die mögen es klassisch.

© Symbolfoto: dpa

Ein Buch mit nach Hause nehmen, etwas in den Händen halten, das wollen die meisten Nutzer der Stadtbibliothek Bautzen. Zwar steigt die Zahl der entliehenen E-Books kontinuierlich an. Dennoch beträgt ihr Anteil an den entliehenen Medien gerade einmal 3,2 Prozent. Die Bautzener Stadtverwaltung hat jetzt diese Zahl herausgegeben. Demnach wurden in den drei Einrichtungen der Stadtbibliothek im vergangenen Jahr über 374 000 Medien – darunter vor allem Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs – ausgeliehen. Auch zeigt die Statistik, dass es immer mehr Menschen zur Bibliothek zieht. So zählte die Einrichtung jetzt mehr als 6 300 aktive Nutzer. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch knapp 200 weniger.

Allerdings kamen die Nutzer seltener in die Bibliothek. So ging die Zahl der Besucher insgesamt leicht zurück. Die Stadtverwaltung begründet das mit den Bauarbeiten im vergangenen Jahr und den damit verbundenen Schließzeiten. (SZ/mho)

