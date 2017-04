Lieber Bahn fahren statt radeln?

Infrastruktur: Mobilität für Senioren und Schülerverkehr

Die Bahnstrecke, so Josef Kempis, könnte helfen, die Infrastruktur in der Region zu verbessern. Vor allem Menschen, die wenig mobil sind, wie zum Beispiel Senioren, könnten den Zug für Erledigungen nutzen. In Oderwitz gebe es sogar Anbindung nach Zittau sowie ins Oberland und weiter Richtung Dresden. Kempis denkt auch an den Schülerverkehr. Nicht wenige Kinder und Jugendliche müssen täglich übers Land fahren, um an ihre Schule zu kommen. Auch da könnte der Zug Erleichterung bringen. „Obercunnersdorfer Kinder gehen zum Beispiel in die Oberschule nach Oderwitz“, weiß er. Der Zug brächte da eine direkte Verbindung. Mit dem Bus sei es umständlicher, aus dem Dorf am Kottmar nach Oderwitz zu gelangen.