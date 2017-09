Lieben Sie eine andere? In 35 Fragen ermittelt die Internetseite „MatchMyCity“, welche Stadt am besten zu den eigenen Bedürfnisse passt. Auch Sie wird das Ergebnis überraschen. Auf welchem Platz wohl Dresden landet?

Frankfurt am Main in ist als Bänkerstadt verrufen, in keiner anderen deutschen Stadt wird so viel Kokain konsumiert. Fakten, die das Image der Stadt überschatten. Dabei hat die hessische Metropole weit mehr als kapitalistische Abgründe zu bieten.

ARCHIV - Die Red-Bull-Arena (im Hintergrund) in Leipzig (Sachsen) ist in den Abendstunden des 24.09.2014 für das Spiel zwischen RB Leipzig und dem Karlsruher FC hell erleuchtet, im Vordergrund die Thomaskirche. Der Bevölkerungszuwachs von rund 20 000 Menschen im Jahr hat in Leipzig Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche der Kommune. (zu dpa ´Stadt stellt Zukunftsstrategie ´Leipzig 2030» vor» vom 23.08.2017) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Jan Woitas / dpa-Zentralbild / dpa

Dresden ist auf jeden Fall meine Stadt, wegen Kunst und Fluss und so. Nein, Leipzig. Jung und hip. Papperlapapp, Berlin! Die eine oder keine. Wie kann man nur in Frankfurt leben? Voll Bänker und Koks und Kapitalismus. Und München erst! Verwöhnte Perlenohrring-Püppies und lederbehoste Bier-Konservatisten.

Wie auch immer, eins wird klar: Städte sind für ihre Bewohner oft mit mehr Emotionen verbunden, als die eigenen Mitbewohner, vielleicht sogar Partner. Wer wohnt, glaubt genau zu wissen, warum gerade dort. Und warum auf keinen Fall in Frankfurt. Oder München. Oder Kassel. Wer jetzt aufschreien und entgegnen möchte, „meine Stadt ist das Letzte, aber is‘ mir egal“: Keine Regel ohne Ausnahme, keine Gesellschaft ohne Pragmatiker und Gleichgültige.

Es gibt keine eine Perfektion

Vielen deutschen Städtern jedenfalls geht es wie beschrieben. Zwei Master-Studenten haben dieses urbane Selbstverständnis infrage gestellt. Laura Ziegler und Max Irmer studieren Urbanistik in Weimar. Eine Stadt, die Goethe bekanntermaßen als Aue der dichterischen Kontemplation verehrte. Die angehenden Städteforscher und -gestalter Laura und Max wollten herausfinden, welche Stadt in Deutschland perfekt ist. Dass Perfektion – je nach Volksmund – entweder subjektiv oder eine Farce oder doof und langweilig ist, macht es quasi unmöglich, eine einzelne Stadt mit dem Prädikat perfekt zu versehen. So ausgelutscht es auch klingt: Perfektion liegt im Auge des Betrachters.

Die Rankings der beliebtesten deutschen Städte, das wurde den beiden schnell klar, sind unverhältnismäßig. Die Bedürfnisse der Befragten stimmen häufig nicht mit dem Angebot ihrer Städte überein – und doch favorisieren sie immer wieder Städte wie Berlin, Hamburg oder Köln. Unweigerlich verhärtete sich ein Verdacht: Liebt ihr Deutschen die Stadt oder ihren Schein, ihren Ruf, die Größe? Könnte eine andere Stadt eure Bedürfnisse nicht viel besser befriedigen – und weniger kosten?

Max und Laura wollten sich nicht mit der Verblendungs-Vermutung abfinden. Also entwickelten sie einen digitalen Fragebogen, dem die Erforschung von 30 deutschen Städten zugrunde liegt. Der ihre Stärken und Schwächen in je vier Abstufungen einteilt. Wie viele Grünflächen will ich haben und wie viel Party brauche ich? Sollen linke Kräfte in meinem Stadtrat sitzen? Ist mir eine gute Verkehrsanbindung wichtig und wie viele Kinos muss es geben? 35 Fragen führen zum Ziel. „Die Daten haben wir selbst erhoben oder beziehen uns dabei auf frei zugängliche Daten. Dazu gehören Informationsseiten über städtische Daten, zum Beispiel der Online-Atlas des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, oder das Statistische Bundesamt“, erklären Max und Laura.

Kühle Daten gegen heiße Gefühle?

„MatchMyCity“ heißt die Internetseite der Studenten, „Date deine Lieblingsstadt“ ihr Slogan. Die Ergebnisse überraschen. Plötzlich erheben sich No-Gos zu Vielleicht-doch-Gos und fordern Zeigefinger-hebend: Überdenke mich! Ich gefalle dir, lass es zu! Beängstigend? Nein, das ist es trotzdem nicht. Mögen die Studenten auch echte Fleißarbeit geleistet haben und binnen 35 Fragen durchaus Überraschenderes liefern, als der Wahl-O-Mat es mit seinen 35 Fragen vermag: Es bleibt Statistik.

Das ist auch Max und Laura klar. „Über ein halbes Jahr haben wir unsere Systematik entwickelt, um dir auch wirklich sagen zu können, welche Stadt gut zu dir passt – zumindest statistisch gesehen. Denn (leider) können wir nicht messen, ob die Sonne scheint, wenn du das erste Mal in einer der Städte unterwegs bist oder ob viele deiner FreundInnen dort leben (und das macht manchmal mehr aus, als Daten)“, schreiben sie auf der Internetseite.

Wie lautet also das Fazit? Kühle Daten gegen heiße Gefühle jedenfalls nicht. Wir sind hier nicht bei Homo Faber. Kein Widerstreit soll entstehen, eher ein Vergleich. Selten schadete es dem Menschen, seine Emotionen mit der Vernunft zumindest abzugleichen – verwerfen kann man sie immer noch, die Vernunft. Das tun wir ständig, Weimar-Liebhaber Goethe kennt es sogar bestens. Emotionen schreiben Lyrik, Vernunft oft Geschichte. Wir brauchen beides. Also machen wir den Test, es kostet uns kein Geld sondern nur ein paar Klicks. Im schlimmsten Fall ein paar selbstkritische Gedanken.

Wenn der morgendliche Blick auf die hellrosa angeleuchteten Häuserfassaden am Neustädter Lutherplatz das Herz aber so sehr erwärmt, dass die Glut auch über die Unbeheizbarkeit der Wohnung wegen einer viel zu hohen Miete hinweg rettet – manchen sollte man im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr helfen wollen. Man kann sie beneiden, diese grenzenlosen Romantiker, man kann sie auch bemitleiden... oder eine Städtereise machen. Denn auch das gehört zum Fazit: Man muss nicht gleich umziehen. Es reicht schon, ein paar Vorurteile abzubauen. Ein paar Etiketten abzureißen. Das zeigt Fassaden klarer.

