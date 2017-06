Liebe übern Gartenzaun Ruth und Gerhard Roßberg sind seit 65 Jahren verheiratet. Das haben sie mit den Kindern und Nachbarn gefeiert.

Ruth und Gerhard Roßberg aus Wendishain haben eiserne Hochzeit gefeiert. Pfarrerin Maria Beyer würdigte das bei einem Gottesdienst in der Wendishainer Kirche. © André Braun

Gern erinnern sich Ruth (88) und Gerhard Roßberg (90) an ihren Hochzeitstag vor 65 Jahren. Das lange, weiße Kleid hatte eine Schneiderin angefertigt. Auch die Brautjungfern hatten lange Kleider an. „Und die Sonne schien. Das war auch am Polterabend so. Einen Tag später begann es zu regnen, die ganze Nacht durch. Doch als wir die Kirche betraten, schien wieder die Sonne“, so Ruth Roßberg. Nach der Feier ging es dann auf Hochzeitsreise nach Wernigerode.

Kennengelernt hatten sich die beiden sozusagen übern Gartenzaun, denn ihre Eltern waren Nachbarn. 1934 zog Gerhard Roßberg mit seinen Eltern nach Wendishain und absolvierte eine Lehre in der Landwirtschaft. Dann war Krieg. Im Dezember 1946 kam Gerhard Roßberg aus der amerikanischen Gefangenschaft nach Hause. Er half seinen Eltern und war bis zum Herbst 1948 Wirtschafter in einem Gut in Hartha. Danach übernahm er den elterlichen Betrieb und heiratete vier Jahre später die Nachbarstochter.

„Mit der Verstaatlichung der Güter wurde ich Brigadier für die Arbeitskräfte des landwirtschaftlichen Produktionsbetriebes (LPG) ’Junge Saat‘ Wendishain“, sagte der Jubilar. Ruth Roßberg betreute im Jungviehstall die Rinder, obwohl die Familie fünf Jungs hatte. „Das war nur möglich, weil es die Oma und später den Kindergarten gab“, so die Jubilarin.

Als Gerhard Roßberg aus der Kriegsgefangenschaft kam, war es für ihn selbstverständlich, dass er Feuerwehrmann wurde. 1955 übernahm er die Wehrleitung und hatte das Amt 40 Jahre inne.

Ein Rezept, wie man 65 Jahre glücklich verheiratet ist, haben die Roßbergs nicht. „Wir hatten schöne und stürmische Zeiten. Bis heute ist uns die Familie sehr wichtig. Wir halten zusammen und das ist gut so“, sagte Ruth Roßberg. Die Jubilare feierten nach der Einsegnung in der Kirche mit Freunden und Nachbarn ihren Polterabend. Traditionell wurde an ihrer Tür eine Ranke angebracht. Am 26. Juni, dem Hochzeitstag, wurde ebenfalls gefeiert. (DA/je)

