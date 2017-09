Liebe, Tanz und Geisternacht

Lust auf Heiraten? In Moritzburg gibt es Tipps für den großen Tag. © dpa

In Rammenau lockt der Herbstball, in Moritzburg die Hochzeitsmesse. Außerdem toben Geister durch den Irrgarten in Kleinwelka, und die Semperoper bietet ganz besondere Einblicke. Unsere Tipps zum Wochenende.

zur Startseite