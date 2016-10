Liebe Katze sucht ihr Zuhause Hilfsbereite Menschen in Schmölln kümmern sich um das Tier. Doch vor dem Winter gibt es ein Problem.

Diese Katze ist in Schmölln zugelaufen. © privat

Die schwarze Katze mit dem weißen Näschen und den weißen Pfötchen saß vor drei Wochen plötzlich vor der Tür und schnurrte. Keiner in Schmöllns Hüttenhäusern hatte das Tier zuvor je gesehen. War es ausgebüxt oder wurde es ausgesetzt? Annemarie Schurz und ein netter Nachbar fragten nicht lange, sondern nahmen sich der Katze an. Sie füttern sie. Ihr Nachbar gibt der Katze zudem Unterschlupf, berichtete Annemarie Schurz der SZ. In dessen Keller fand die Mieze ein Plätzchen, wo sie vor Regen und Sturm geschützt ist, das sie jederzeit verlassen und wohin sie zurückkehren kann.

Doch im Winter gibt es ein Problem. Durch den Keller führt die Wasserleitung. Damit nichts einfriert, müssen die Fenster dann geschlossen bleiben. Deshalb suchen die Schmöllner eine neue Bleibe. Das Beste wäre, der Eigentümer, der die Katze vielleicht vermisst, meldet sich. Ansonsten sind auch andere Tierfreunde, die helfen können, gern gesehen. (szo)

Kontakt: Telefon 03594 701845

