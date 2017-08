Liebe hält auch 60 Jahre nach dem ersten Tanz Die Hammerstädter Ingeborg und Wilfried Krautschick feiern Diamentene Hochzeit. Liebe auf den ersten Blick war es nicht.

Heute wie vor 60 Jahren ein glückliches Paar: Ingeborg und Wilfried Krautschick



Ingeborg (81) und Wilfried Krautschick können am heutigen Donnerstag auf eine 60-jährige Ehe zurückblicken. Eine Ehe, die ihren Anfang 1955 auf dem Tanzboden in Hähnichen nahm, mit der Hochzeit am 31. August 1957 als erstem Höhepunkt

Kennengelernt haben sich die 1936 in Löbau geborene Ingeborg und der 1932 in Hammerstadt geborene Wilfried auf dem Tanzboden in der Gaststätte in Hähnichen. Liebe auf den ersten Blick war es nicht, aber man fand sich sympathisch und so begann eine bis heute anhaltende Liebe langsam zu wachsen. Ingeborg wuchs mit der Familie im vogtländische Heinersgrün auf, musste 1948 aber wegen der Grenzziehung zwischen Ost- und Westdeutschland zu den Großeltern auf den landwirtschaftlich geführten Hof nach Quolsdorf ziehen. In dem kleinen Heidedorf verbrachte sie dann ihre Jugend. Nach der Schule arbeitete sie dann erstmals auf dem Hof der Großeltern, um schließlich eine Tätigkeit als Feinschleiferin in der Rietschener Glashütte aufzunehmen. Wilfried verdiente sich sein Geld nach der Schulzeit auf dem elterlichen Hof und als Waldarbeiter, ging aber 1955 zur Deutschen Reichbahn.

In dieser Zeit lernten sich die beiden kennen. Nach einem Jahr kam Wilfried mit dem Hochzeitsangebot. Ingeborg war jedoch der Meinung, sich erst einmal zu verloben. Erst nach einjähriger Verlobung läuteten schließlich die Hochzeitsglocken in der Hähnichener Kirche. Eine Ehe, die nun 60 Jahre hält, auch wenn diese nicht nur von eitlem Sonnenschein begleitet wurde „Nein, auch bei uns gab es Zeiten, an denen nicht jeder Tag ein Sonnentag war. Aber einst gab es nie ’Funkstille‘ zwischen uns, auch wenn es einmal heftig gekracht hat. Es wurden alle Probleme ausdiskutiert und gemeinsam gelöst“, sagt Ingeborg über ihre Ehejahre mit Wilfried.

Nach der Eheschließung zog das junge Paar auf den elterlichen Hof von Wilfried. Hier wohnt das diamantene Ehepaar auch heute noch, gemeinsam mit der Familie eines Enkels. Kurz nach der Heirat kam 1958 Tochter Elke zur Welt. Ein Jahr später Sohn Frank. Damit war die junge Mutter an den Haushalt gebunden. Wilfried ging weiter bei der Reichsbahn im Stellwerk Rietschen arbeiten und qualifizierte sich dort zum Stellwerker. In dieser Funktion arbeitete er bis zum Renteneintritt. Ingeborg nahm 1968 eine Arbeit im Konsum Hammerstadt auf und arbeitete sich hier bis zur Fachverkäufern und Verkaufsstellenleiterin hoch. Allerdings zwang sie ein schwerer Unfall 1987 zur Aufgabe ihrer beruflichen Tätigkeit. Ihrem Hobby, dem Spiel mit der Mundharmonika und der Ziehharmonika, geht sie jedoch auch heute noch in der Seniorengruppe Hammerstadt oder auch bei privaten Feiern nach. Wilfried, der in seiner Jugend seine Freizeit mit Fußball vertrieb, hatte nach der Hochzeit kaum noch Zeit dafür. Ihn beschäftigte das Grundstück samt den darauf stehenden Gebäuden,welches sie nach 1992 sehr gründlich sanierten.

Dennoch ließen sie sich es nicht nehmen, neben der vielen Arbeit nach der Wende 1990, fast ganz Europa zu bereisen, was heute aufgrund des Gesundheitszustands der beiden nicht mehr möglich ist. Beide wünschen sich noch viele gemeinsame und glückliche Jahre im Kreis ihrer Familie, zu der heute die zwei Kinder, drei Enkel und drei Urenkel gehören.

