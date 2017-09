Liebe Birgit Schrowange! Offener Brief an die Moderatorin, die ihr Haar jetzt grau trägt.

Birgit Schrowange färbt ihre Haare nicht mehr. © dpa

War ja klar, dass ich Ihnen jetzt schreiben soll. Aufgrund der banalen Tatsache, dass ich eine Frau bin, kann ich angeblich besser beurteilen, ob Ihnen Ihre neue Frisur steht. Ich glaube ja, der Kollege, der mich gebeten hat, diesen Brief zu verfassen, traut sich nicht ran, weil er selbst obenrum nicht mehr ganz so stark pigmentiert ist. Wer im Glashaus sitzt und so.

Bloß: Ich kann dazu nichts sagen. Sie tragen Ihre Haare jetzt silbergrau – na und? Sie sind fast 60, so ist das dann eben. Vor 20 Jahren fingen die ersten grauen Haare an zu sprießen, sagen Sie. Ihre Zuschauer bekamen das nie zu sehen, Sie färbten stets vorbildlich den Ansatz nach und trugen zwischendurch sogar Perücke. Immer kastanienbraun, schulterlang, perfekte Innendrehung. So, wie es sich für RTL gehört. Obwohl: Auf einem anderen Sendeplatz des gleichen Senders darf Peter Klöppel die Nachrichten vortragen, und auf dessen Kopf wurde es über die Jahre immer melierter. Inzwischen ist er silbergrau. Es kommentiert auch niemand, dass es bei Ihrem Ex Markus Lanz auf dem Haupt auch langsam zu schimmern anfängt. Während Ihre neue Frisur Stadtgespräch ist.

Ich habe einen Plan. Wir reden einfach gar nicht über Ihre Haare. Sondern darüber, wie man es schafft, dass einem das Urteil anderer Leute egal ist. Mir scheint, Sie sind dafür Expertin. Als Mädchen aus dem Sauerland rüttelten Sie einst so lang an der Tür des Westdeutschen Rundfunks, bis man Sie einstellte. Dann kämpften Sie sich bis zum Moderatorenjob bei RTL hoch – und das in den 80er-Jahren, einer Zeit, die für Frauen im Fernsehen eher unschön war. Mit mehr als einem Minirock brauchte man damals nicht anzukommen. Sie schafften es trotzdem, selbst in Klatsch- und Pistolen-Magazinen auf RTL irgendwie seriös zu wirken.

Schon mit 30 sahen Sie so vertrauenswürdig aus, dass man Ihnen ohne zu zögern seinen Autoschlüssel zum Umparken in die Hand gedrückt hätte. Klar, dass dann alle dem elf Jahre jüngeren Markus Lanz einen Mutti-Komplex unterstellten, als Sie zwei zusammenkamen. Ihnen war’s egal. Auch die entsetzten Reaktionen, als Sie mit 42 Mutter wurden. Sie lächelten weiter Ihr zuverlässiges Moderatorinnenlächeln, färbten Ihre Haare und machten Werbung für Allerweltsblusen. Was für eine Strategie: Unter dem Normalo-Deckmantel hatten Sie Ruhe vor Klatschjournalisten.

Vielleicht ist das auch der Grund, dass jetzt auf einmal alle über Ihre neue Frisur reden wollen. Irgendwas muss man der Schrowange doch mal an den Latz knallen, und sei es die Tatsache, dass Ihr Sohn als erste Reaktion auf die graue Kurzhaar-Frise gesagt haben soll: „Mama, was hast du denn gemacht?“ Hören Sie mal, das Kind ist 16. Überraschend wäre es gewesen, er hätte nichts gesagt!

So. Ich finde ja, ich habe das gut hingekriegt. Kein Wort darüber, dass ich Ihre neue Frisur großartig finde. Ähm – verdammt!

Ihre Johanna Lemke

Der Offene Brief ist eine satirische Kolumne aus dem Wochenendmagazin der Sächsischen Zeitung

