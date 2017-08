Lidl wird runderneuert Am Supermarkt an der Oberstraße wird derzeit kräftig gebaut. Bei laufendem Betrieb – und mit interessanten Ideen.

Lidl baut in Radeberg seinen Markt an der Oberstraße um – bei laufendem Betrieb. Es soll ein moderner, runderneuerter Markt werden, so Lidl. © Thorsten Eckert

Raddeberg. Die Stadt kann sich auf einen neuen Lidl-Markt freuen. Zumindest auf einen komplett runderneuerten, sagt Jens Köhler. Er ist bei Lidl in der Region fürs Thema Immobilien verantwortlich – und aktuell regelmäßig an der Oberstraße in Radeberg, wo der Lidl-Markt derzeit umgebaut wird. „Bei laufendem Betrieb, unsere Kunden können also trotz Bauarbeiten bei uns einkaufen – ohne große Einschränkungen“, unterstreicht er.

Derzeit wird zunächst im Bereich der ehemaligen Fleischerei-Filiale neben dem Eingang gebaut. „Der Mietvertrag mit der Firma Korch war ausgelaufen, und da wir ja seit einiger Zeit auch selbst in unserem Sortiment frisches Fleisch und auch frischen Fisch haben, werden wir nicht wieder neu vermieten“, so Jens Köhler. Auch beim Thema Backwarensortiment werde sich einiges tun, sagt der Immobilien-Chef; „wir werden eine neue Backstrecke einbauen“.

Und überhaupt wird während der Bauarbeiten schrittweise eine Menge neu- und umgebaut. Eine neue Türanlage wird der Markt bekommen, das Beleuchtungskonzept wird auf moderne LED-Lampen umgestellt, die Heizungsanlage wird ausgetauscht und dann den aktuellen energetischen Vorgaben entsprechen. Auch der Fußboden und letztlich ebenso die Decke des Marktes werden erneuert.

„Unsere Kunden können sich also auf einen schmucken, runderneuerten Lidl-Markt an der Oberstraße im Herzen Radebergs freuen“, ist Jens Köhler überzeugt, dass die Kunden am Ende zufrieden sein werden.

