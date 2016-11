Lidl-Pfandspende fließt in Solaranlage Fast 10 000 Euro konnte die Diakonie für die Kollektoren einsetzen. Mit dem Strom werden die Kühlzellen betrieben.

Für die Großenhainer Tafel der Diakonie übergibt die Firma Lidl eine Spende in Höhe von knapp 10 000 Euro (v. l. Ralf Steiding und Michael Eppert von Lidl, Philipp Schleinitz und Mareen Kießler von der Diakonie, zu der die Einrichtung gehört). © Klaus-Dieter Brühl

Wer bei Lidl am Pfandautomaten den Spendenknopf drückt, stellt sein Flaschengeld seit acht Jahren dem Bundesverband Deutsche Tafel e.V. zur Verfügung. Nun konnte auch die Großenhainer Diakonie ein zweites Mal von dieser Unterstützung profitieren. Nach einem Zuschuss für ein Lebensmittel-Fahrzeug durch die Lidl-Pfandspenden vor fünf Jahren konnte jetzt eine Solaranlage auf dem Dach des „Tafel“-Gebäudes an der Auenstraße installiert werden.

Ein Scheck über 9 973 Euro wurde dafür gestern vom Lidl-Beauftragten Michael Eppert von der Regionalgesellschaft Lampertswalde überreicht. Das Großenhainer EZG hat die 22 Kollektoren bereits vor zwei Monaten aufgestellt. „Schon 2000 Kilowattstunden haben sie produziert“, freut sich Philipp Schleinitz, der kaufmännische Leiter der Diakonie. Dieser Strom deckt etwa ein Drittel des Bedarfs der „Tafel“ für zwei begehbare Kühlzellen für Lebensmittel. „Damit sparen wir bei einem wesentlichen Posten, denn die Ausgaben werden nur durch Spenden der Tafel-Nutzer refinanziert“, so Schleinitz.

Weil ihnen überdies die umweltfreundliche und nachhaltige Energieerzeugung wichtig ist, hatte die Riesa-Großenhainer Diakonie den Förderantrag beim Tafelverband gestellt. Dort wird das eingenommene Leergutgeld von Lidl verteilt. „Mit der Pfandspende können die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert werden“, sagt Michael Eppert. Aus den Lidl-Filialen Großenhain, Lampertswalde und Radeburg bezieht die Tafel schon lange Lebensmittelspenden. In Radeburg gibt es zudem eine Ausgabestelle der Großenhainer Tafel.

In den Lidl-Filialen wird der Kunde demnächst über diese Spendenaktion informiert. „Denn das Geld kommt ja letztlich von den Kunden, wir als Lidl stellen nur die Logistik dafür bereit“, betont Michael Eppert. Mittlerweile wurden bundesweit über 6000 Pfandautomaten in rund 3200 Filialen mit einem Pfandspendenknopf ausgestattet. Bei der Rückgabe von Leergut können Kunden so entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an den Bundesverband Deutsche Tafel e.V. spenden möchten.

So kamen mit den Kleinstbeträgen in den Jahren seit März 2008 bundesweit schon über elf Millionen Euro zusammen, heißt es bei Lidl, die sich als Vorreiter für die Tafel-Arbeit sehen. Rund eine halbe Million Euro ging dabei an die sächsischen Tafeln. Im Freistaat konnten mit dem Pfandgeld bereits 85 Projekte umgesetzt werden.

Die Pfandspenden werden in den Schwerpunkten Kinder/Jugendliche, Senioren/kranke und behinderte Menschen, Kühlung/Hygiene, Integration/Teilhabe bzw. Nachhaltigkeit/Ökologie eingesetzt. Und schon hat die Großenhainer Diakonie für nächstes Jahr einen weiteren Antrag gestellt. Eines der Transportfahrzeuge für die Lebensmittelspenden muss dringend erneuert werden, informiert Philipp Schleinitz. Wenn es regional wieder klappen würde, wäre das auch eine Freude für Michael Eppert und Verkaufsleiter Steiding.

