Lidl-Neubau beschäftigt Stadtrat Mehr als 20 Hinweise gingen zu dem Bauvorhaben ein, über die muss nun abgestimmt werden.

Es ist eines der größten Bauvorhaben der letzten Jahre, das derzeit am Ortseingang von Bad Schandau südlich der Basteistraße geplant wird. Dort sollen die Industrieruinen abgerissen werden. Auf dem Grundstück will die Handelskette Lidl neben dem jetzigen Markt einen neuen bauen. Die Verkaufsfläche soll mit 1 480 Quadratmetern etwas größer ausfallen als die bisherige.

Wegen der Dimension des Vorhabens ist ein Planfeststellungsbeschluss erforderlich. In dem gesetzlich geregelten Verfahren dazu sind alle Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Die haben sich intensiv mit den Plänen auseinandergesetzt. Mehr als 20 Hinweise von Institutionen und Bürgern sind zu dem Vorhaben in der Stadtverwaltung eingegangen. Der Stadtrat muss nun darüber befinden, ob die Vorschläge Beachtung finden und entsprechende Umplanungen erfolgen sollen. Über diese Abwägungen wird auf der Stadtratssitzung am Mittwoch abgestimmt.

Unter anderem gab es Hinweise von der Landesdirektion Dresden, der Landestalsperrenverwaltung, der Polizeidirektion, der IHK, dem Oberbergamt und dem Landesverband der Sächsischen Angler. Auch der Wanderweg Bad Schandau–Gohrisch steht auf der Tagesordnung. (SZ/gk)

Stadtrat Schandau, 14.12., 18 Uhr, Ratssaal im Rathaus

zur Startseite