Lidl macht sich schick Der Discounter an der Steinstraße in Bautzen wird umgebaut. Bald soll er wieder öffnen.

Einkaufen kann man im Lidl an der Steinstraße nicht. Der Einkaufsmarkt wird gerade modernisiert. © Uwe Soeder

Ein Tieflader rollt an der Steinstraße rückwärts in die Lidl-Einfahrt. Dann klappen die Rampen herunter, über die rangiert der LKW-Fahrer eine große Arbeitsbühne auf die Ladefläche seines Lasters. Im Hintergrund reißt in der Zwischenzeit ein Bagger mit seiner Schaufel Dutzende Pflastersteine aus dem Parkplatz. Ein nicht alltäglicher Anblick, der einige Passanten stoppen lässt, um das Wirtschaften der schweren Geräte zu beobachten. Einkaufen kann man hier aber nicht – der Discounter ist derzeit eine Baustelle.

Wie Isabel Lehmann von der Pressestelle des Lidl-Konzerns mitteilt, wird der Einkaufsmarkt gerade umfassend modernisiert. Der Markt erhält unter anderem einen neuen Fliesenfußboden, ein modernes Beleuchtungskonzept mit stromsparenden LED-Lampen, eine neue Decke und einen frischen Anstrich, zählt die Pressesprecherin auf. An der Größe der Verkaufsfläche ändere sich nichts. Dafür verwandelt sich das Gebäude aber auch äußerlich. Die Außenfassade werde mit Alucobond verkleidet, erklärt Lehmann. Das sind Verbundplatten aus Aluminium. „Diesen Wertstoff setzen wir unter anderem aufgrund der Witterungsbeständigkeit und einfachen Verarbeitung ein. Darüber hinaus besteht Alucobond aus recycelbaren Materialien“, beschreibt die Pressesprecherin.

An der Gestaltung des Kundenparkplatzes ändere sich nach Aussagen der Lidl-Sprecherin nichts. Hier werden nur einige abgenutzte Steine ausgetauscht. Die neuen Pflastersteine stehen bereits gebündelt auf großen Paletten auf der Parkfläche bereit.

Banner sorgen für Irritation

Für ein wenig Irritation sorgen die Informations- und Werbebanner, die die Mitarbeiter des Discounters an die Bauzäune gehängt haben. Denn eine Interimsfiliale, wie es ein Banner an der Baustellenabsperrung verspricht, gibt es an der Steinstraße nicht. Besser orientiert man sich einige Meter weiter an einem anderen Banner. Auf diesem werden die Kunden gebeten, während der Modernisierung auf die anderen Lidl-Filialen in Bautzen, Bischofswerda oder Löbau auszuweichen. Dort seien derzeit auch die Mitarbeiter aus der Steinstraße eingesetzt, heißt es aus der Pressestelle.

Der Umbau des Einkaufsmarktes nimmt noch zwei Wochen Zeit in Anspruch. „Die Filiale eröffnet wieder am 6. April um 8 Uhr“, berichtet Lehmann. „Unseren Kunden bieten wir dann den gewohnten Service von Lidl und unser Sortiment mit rund 1 600 Artikeln.“ Für den Lidl-Markt an der Neusalzaer Straße plane das Unternehmen aktuell keine Modernisierung, teilt die Pressesprecherin mit.

Mit der Modernisierung an der Steinstraße in Bautzen setzt Lidl sein Energiesparkonzept kontinuierlich und deutschlandweit um. Ein modernes Erscheinungsbild, richtungsweisende Technik und eine ökologische Bauweise auf höchstem Niveau sind dabei die Schlagworte, wie der Konzern auf seiner Internetseite informiert. Nach Angaben von Lidl konnten bis heute weit über 200 klimafreundliche Filialen in Deutschland errichtet werden.

