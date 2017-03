Lidl hat Villa am Schillerplatz verkauft

Das Grundstück an der Naumannstraße gegenüber dem Ortsamt Blasewitz hat den Eigentümer gewechselt. Das bestätigt eine Sprecherin von Lidl. Das Unternehmen aus Neckarsulm hat das Areal an der Ecke von Naumann- und Karasstraße samt historischer Villa verkauft. Ursprünglich hatte die Lebensmittelkette geplant, auf dem Grundstück eine neue Lidl-Filiale zu errichten.

2013 hatte der Discounter sein Geschäft im Untergeschoss der Schillergalerie geschlossen. Die Verkaufsfläche sei zu klein gewesen, teilte Lidl damals mit. Bereits seit 2002 ist das Areal an der Naumannstraße im Besitz der Lebensmittelkette. Weil die Villa unter Denkmalschutz steht und nicht abgerissen werden darf, verwarf Lidl die Pläne mit dem Discounter-Neubau inzwischen. An wen das Grundstück und die Immobile verkauft wurde, will die Sprecherin nicht verraten. Offenbar soll dort aber ein Seniorenheim entstehen. Wie ein Rathaussprecher auf SZ-Nachfrage mitteilt, hat die Stadt einen Vorbescheid für altengerechtes Wohnen erteilt. (SZ/noa)

