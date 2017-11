Lidl hat Baupläne überarbeitet Im April hat der Dippoldiswalder Stadtrat die Pläne schon einmal abgelehnt. Jetzt hat er über eine geänderte Variante zu entscheiden.

Die Discounterkette Lidl will ihren Markt in Dippoldiswalde umbauen und von jetzt 1 000 Quadratmeter auf 1 470 Quadratmeter erweitern. Eine solche Bauanfrage lag im Frühjahr bereits dem Technischen Ausschuss des Stadtrats vor. Dieser lehnte ihn ab und schlug vor, einen Bebauungsplan auszuarbeiten. Darauf geht Lidl aber nicht ein und hat seinen Bauantrag überarbeitet und neu gestellt. Die Vergrößerung des Markts bleibt, jedoch sollen nun noch mehr Parkplätze eingerichtet und dafür ein Teil des jetzigen Markts abgerissen werden. Früher sollten 107 Parkplätze ausreichen, mit dem neuen Plan sind 131 vorgesehen. Ziel ist nach wie vor, den Verkaufsraum großzügiger zu gestalten.

Dies ist nicht der einzige interessante Bauantrag, über den der Ausschuss auf seiner Sitzung am Mittwoch, dem 15. November, zu entscheiden hat. Dort liegt auch der Bauantrag der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde für den Umbau des ehemaligen Landratsamts in der Dr.-Friedrichs-Straße vor. Das Unternehmen will in dem bisherigen Verwaltungsgebäude Wohnungen einrichten sowie Stellplätze dazu schaffen.

Sitzung des Technischen Ausschusses am 15. 11., 18 Uhr, und des Hauptausschusses am 15. 11., 19 Uhr, im Rathaus Dippoldiswalde.

