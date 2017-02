Lichttest in Horka Am Güterbahnhof leuchten derzeit die Lampen die ganze Nacht hindurch. Das ist aber kein Defekt, sondern Absicht.

In der Luft wird das Horkaer Lichtermeer des Güterbahnhofs gestreut und ist dadurch weithin sichtbar. Die Bahn will mit dem Belastungstest neue Erkenntnisse gewinnen. © André Schulze

Verwundert reibt sich mancher die Augen. Schon von Weitem ist der Güterbahnhof zu sehen. Und das, weil dort derzeit sehr oft Licht brennt, wie Horkaer berichten. Gibt es da bereits den ersten technischen Defekt? Oder sollen dadurch gar Diebe abgeschreckt werden? Weder noch.

Die Lampen am Güterbahnhof sind Teil der Niederschlesischen Magistrale. Und sie befinden sich derzeit in einer Testphase, erklärt Projektleiter Ulrich Mölke von der Deutschen Bahn AG. Mit dem Härtetest soll herausgefunden werden, wie gut die Leuchten sind und wie lange sie durchhalten. Der Zweck der Lichtaktion besteht also auch darin, herauszufinden, ob einige der Leuchten reklamiert werden müssen.

„Die Lampen leuchten einige Wochen durch, um gefordert zu werden“, sagt Ulrich Mölke. „Das wird in Niesky auch so sein.“ Dort wird ab diesem Sommer die Niederschlesische Magistrale zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Wenn die Testphasen abgeschlossen sind, bleiben die Lampen aber aus, wenn sie nicht gebraucht werden. Sonst würde sie nur unnötig Stromkosten verursachen.

Momentan handelt es sich noch um gewöhnliche Leuchten. LED ist bis vor zwei Jahren eher unüblich an Bahnstrecken gewesen, erklärt Ulrich Mölke. Das hängt mit der Lichtstärke zusammen, die entlang der Gleise benötigt wird. „Als die Planungen für die Magistrale begonnen haben, sind die LED-Lampen noch nicht zugelassen gewesen“, sagt er. Dies sei erst seit etwa zwei Jahren der Fall. Aber die nun verwendeten Lampen sind alle auf LED umrüstbar.

Bevor das passieren wird, muss aber erst einmal die Strecke an sich fertiggestellt werden. Im Großen und Ganzen soll das bis Dezember nächsten Jahres geschehen. Der Abschnitt in Niesky wird voraussichtlich erst Ende 2019 fertig. Grund dafür ist, dass der Planfeststellungsbeschluss, in dem alles zum Ausbau geregelt ist, erst vor wenigen Wochen bei der Deutschen Bahn eingetroffen ist.

Darin ist zum Beispiel nachzulesen, wann gebaut werden darf, wo mobile Lärmschutzwände während der Arbeiten zum Einsatz kommen sollen und welche Maschinen genutzt werden können. Zudem macht die Bahn Schichtarbeitern das Angebot, für eine Hotelübernachtung zu zahlen. Bisher hat das laut Ulrich Mölke in den anderen Bauabschnitten niemand genutzt. Im letzten Bereich zwischen Niesky und Horka liegen jedoch viele Wohnhäuser in der Nähe der Schienen. Wenn dort jemand lebt, der in Schichten arbeitet und dann tagsüber wegen des Lärms nicht schlafen kann, dürfe derjenige auf Kosten der Bahn ins Hotel flüchten.

Unterdessen laufen die Arbeiten im Abschnitt zwischen Lohsa und Niesky. Im Bereich von der Spreebrücke in Uhyst nach Westen sind die Arbeiten bereits gut vorangeschritten. Verläuft alles nach Plan, können ab März die Gleise aufgebaut werden. Im Abschnitt in Richtung Niesky ist hingegen noch einiges mehr zu tun. Dort laufen derzeit zwischen Uhyst und See die Tiefbauarbeiten, sofern das Winterwetter diese zulässt. Im Sommer wird dann auch die neue Spreebrücke in Uhyst geweiht. Das soll im Juni passieren, wenn die Boxberger Ortschaft ihr 675-jähriges Bestehen feiert. Der Abschnitt zwischen Horka und der polnischen Grenze ist bereits fertig.

zur Startseite