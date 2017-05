Lichtinstallation am Rewe-Parkhaus Dort, wo heute das Hofquartier steht, wurde früher im Lustgarten gefeiert. Das soll auch in diesem Jahr so sein.

Wenn im Juni die Bunte Republik Neustadt (BRN) in eine neue Runde geht, gibt es an der Bautzener Straße zwar keinen Lustgarten mehr. Die Bewohner des Hofquartiers am Julie-Salinger-Weg wollen dennoch Teil des Stadtteilfestes sein. Sie haben sich zusammengesetzt und gemeinsam ein Programm erdacht. Geplant ist ein ruhiges Kulturprogramm. Hier sollen die Gäste unter dem Motto „Qualität vor Lautstärke“ zusammenkommen. Auf einer Bühne ist ein Singer/Songwriter-Programm geplant. Zudem gibt es familiengerechte Kleinkunst, Ponyreiten und eine Kreide-Malfläche. Auch soll es einige kulinarische Anbieter geben. Von den Standgebühren wird ein Toilettencontainer finanziert. Als Highlight wird es nachts großflächige Lichtinstallationen an der Rückseite des Parkhauses geben. Dafür wurde die Dresdner Lichtkünstlerin Claudia Reh gewonnen.

Die Gestaltung, Organisation sowie die Anmeldung der Stände übernimmt der Kultur Aktiv. Im Ladengeschäft Salinger-Weg/Böhmische Straße gibt es ein BRN-Orga-Büro. Dort können sich Anwohner des Hofquartiers melden. (SZ/acs)

