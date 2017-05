Lichtgestalten in den Bastionen Der Skulpturensommer ist jetzt eröffnet. Die Figuren zeigen sich traurig und verletzlich – aber auch voller Anmut.

Claudia Kryza-Gersch (l.) und Astrid Nielsen aus Dresden schauen sich beim Pirnaer Skulpturensommer die Plastik „Junges Paar mit Kind“ von Waldemar Grzimek aus dem Jahr 1958 an. © Marko Förster

Unterschiedlicher können Gegensätze kaum sein: Auf der einen Seite stehen sie, zarte Skulpturen in Bronze, voll zarter Anmut, ihre Haltung oft in Trauer, mahnend, sich auflehnend gegen Gewalt und Krieg, sich schützend vor ihre Kinder stellend. Auf der anderen Seite das Grobe, die rohen Bastionen der Festung Sonnenstein, nackte Wände, riesige Räume, einst Wehranlage mit Kanonen. Und trotz oder gerade wegen dieser Gegensätze hat beides zueinander gefunden, zu sehen hoch droben über Pirnas Schlosshang. Der neue Skulpturensommer ist nun offiziell eröffnet, Kunstinteressierte können sich jetzt anschauen, wie die zerbrechlichen Wesen in der rohen Umgebung zurechtkommen. Verschiedenartiger Lichteinfall, unerwartete Sichtachsen und das große Können der Bildhauer lassen die Figuren aus jedem Blickwinkel anders erscheinen. Der Kuratorin Christiane Stoebe ist gemeinsam mit der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) erneut eine Schau der Superlative gelungen. Der Skulpturensommer steht ganz im Zeichen von Käthe Kollwitz, die in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden wäre. Neben Werken der Ausnahme-Bildhauerin sind unter anderem Plastiken von Ernst Barlach, Gustav Seitz, Fritz Cremer oder Waldemar Grzimek zu sehen, zudem zeitgenössische Werke, insgesamt über 80 Exponate von 21 Künstlern aus drei Ländern. Und es gibt bald ein Pendant: Am 25. Juni wird der zweite Teil des Skulpturensommers im Rosengarten des Schlosses Decin eröffnet. Sowohl diese Schau als auch die Ausstellung in Pirna ist bis Ende September zu sehen. Die Bastionen sind mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet – jene Stunden, in denen das schönste Licht in die Ausstellungsräume fällt.

