Lichtfotografen im Dom Kultury Die Berliner Gunnar Heilmann und Sven Gerard kamen erneut an die Neiße – fasziniert von den Gebäuden der Europastadt Görlitz.

Hier ist nicht etwa die polnische Flagge im Dom Kultury ausgelegt. Nein, das sind Lichteffekte, die durch gekonnte Ausleuchtung und Langzeitbelichtung entstanden. Die beiden Models müssen währenddessen still in der Pose verharren. © Lichtkunstfoto

Das Görlitzer Kaufhaus haben sie schon in den tollsten Farben festgehalten, auch in den Kema-Hallen faszinierende Aufnahmen gemacht. Jetzt waren die Berliner Fotografen Gunnar Heilmann und Sven Gerard eine Nacht lang im Dom Kultury in Zgorzelec. Auch hier entstanden durch die sogenannte Lichtmalerei – Fotografieren mit extrem langen Belichtungszeiten – wieder einmalige Aufnahmen. „Ein Görlitzer Bekannter macht uns immer wieder auf tolle Gebäude aufmerksam, die uns als Kulisse gefallen könnten“, erklärt Gunnar Heilmann, wie er und sein Team zum Dom Kultury kamen. Die Tochter des Görlitzer Bekannten fungierte auch gleich als Model.

Inzwischen steht bereits fest, dass die Fotografen im September erneut mit ihren Kameras nach Görlitz kommen werden, diesmal wieder in die Raupachhallen der ehemaligen Kema. Außerdem gibt es die Idee, die in Görlitz entstandenen Bilder auch hier einmal auszustellen.

zur Startseite